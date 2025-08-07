HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat perustettu Demariopiskelijoiden osastoiksi

Demariopiskelijoiden valtakunnallisen liiton aluetoiminnassa tapahtuu muutoksia, kun entinen Demariopiskelijoiden jäsenosasto ja SDP:n puolueosasto Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys (OSY) muuttaa toimintaansa SDP Internationalin toiminnaksi. Aikaisemmin keväällä Demariopiskelijoiden aluetoiminta laajeni jo Itä-Suomessa, jonne perustettiin Demariopiskelijoille uusi jäsenyhdistys Savo-Karjalan Demariopiskelijat.

Nyt kaksi uutta yhdistystä, HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat, on perustettu järjestämään sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa pääkaupunkiseudulla. Yhdistykset hakevat Demariopiskelijoiden jäsenyhdistysten statusta ja aloittavat toimintansa tänä syksynä keskittyen muun muassa tukemaan Demariopiskelijoiden liittoa järjestämään edustajistovaalit pääkaupunkiseudun korkeakouluissa.

HYYn Demariopiskelijoiden tarkoitus on järjestää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa ensisijaisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Uudenmaan Demariopiskelijoiden tarkoitus on taas järjestää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa koko pääkaupunkiseudun, Uudenmaan sekä Helsingin, muissa korkeakouluissa: Diakonian, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Arcadan ammattikorkeakouluissa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa sekä Aalto yliopiston ja Taideyliopiston opiskelijoiden keskuudessa.

”HYYn Demariopiskelijat vastaa siihen tarpeeseen, joka sosialidemokraattiseen opiskelijatoimintaan jää OSYn toiminnan muuttumisen myötä. HYY:ssä on pitkäaikainen perinne Demariopiskelijoiden toiminnalle, jota uuden yhdistyksen on nyt tarkoitus jatkaa”, toteaa HYYn Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi valittu Miku Kuuskorpi.

”OSYn toiminta oli aikaisemminkin keskittynyt pitkälti Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan ja siksi on nyt luontevaa lähteä jatkamaan HYYn sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa HYYn Demariopiskelijoiden alla. Emme aio myöskään yhdistyksessä unohtaa Opiskelijoiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen yli 100-vuotista historiaa vaan oppia sen onnistumisista ja toisaalta haasteista. Kiitämme lämpimästi OSYn entisiä toimijoita hyvästä yhteistyöstä toiminnan murroksen aikana”, kiittelee HYYn Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi nimetty Miku Kuuskorpi.

”Uudenmaan Demariopiskelijoiden toiminnalle on jo pitkään ollut kaipausta. Uudenmaan Demariopiskelijat on vastaus siihen, että sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa olisi jatkossa myös laajemmin Uudellamaalla ja Helsingissä kuin pelkästään Helsingin yliopistossa”, toteaa Uudenmaan Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi valittu Siru Hopealinna.

”Yhdistys tulee keskittymään ennen kaikkea siihen, että Demariopiskelijoiden toiminta vahvistuu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluissa. Haluamme olla myös tukemassa sitä, että järjestäytyneempää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa olisi myös Aalto-yliopistossa ja Taideyliopistossa”, päättää Uudenmaan Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi valittu Siru Hopealinna.

Demariopiskelijoiden uusien yhdistysten on tarkoitus syksyn aikana käynnistää toimintansa osallistumalla pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijatapahtumiin, järjestämällä uusien iltoja jäsenilleen sekä järjestämällä Demariopiskelijoiden edustajistovaalilistat alueen korkeakouluihin.