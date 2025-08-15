Kokoomuksen Kaunisto: SDP on myöhässä kasvurahoituksen uudistuksissa – hallitus rahoittaa Tesi-konsernia jo nyt

”Antti Lindtmanin SDP reagoi viiveellä, gallup-johtoaan varmistellen ja tarjoamalla jo päätettyjä toimia. Orpon hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä lisätä suorasijoituksia Tesiin 100 miljoonaa euroa vuodessa kasvurahoituksen vahvistamiseksi. Kotimainen ankkuriomistaja on usein edellytys ulkomaisten sijoittajien mukaan saamiselle. Viime kevään kasvuriihestä saatiin lisäksi uusia toimia, joilla rahoitusmarkkinoita sujuvoitetaan myös ilman valtion väliintuloa”, Kaunisto toteaa.

Hallitus päätti pidentää tappioiden vähennysajan 25 vuoteen, luoda kansainvälisiä standardeja vastaavat yhteisömuotoiset rahastorakenteet, toimeenpanna ELTIF-rahastot sekä korjata yrityskauppojen verotuksen vääristymät. Lisäksi säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustoimintaa päätetiin helpottaa, jotta varallisuutta kanavoituu entistä tehokkaammin kasvuyritysten käyttöön.

”SDP:n resepti on sama vanha: lisää valtiota ja vähemmän markkinoita. Meidän linjamme on toinen – emme rakenna yhtä veronmaksajien rahoista riippuvaista rahastoa, vaan luomme kilpailukykyisen ja kestävän kasvurahoitusjärjestelmän, joka houkuttelee myös ulkomaisia sijoittajia”, Kaunisto sanoo.

Keväällä 2024 SDP ajoi vaihtoehdossaan yli 3,4 miljardin euron veronkiristyksiä, jotka iskisivät suoraan suomalaiseen omistajuuteen ja sijoittamiseen. Listalla olivat muun muassa osakesäästötilin laajennuksen peruminen, listaamattomien yhtiöiden osinkoveron kiristys, sijoitusvakuutusten veronkorotukset, suurimpien perintö- ja lahjaverojen korotus ja täysin uusi rahoitustoimintavero. Mistään näistä SDP ei ole ilmoittanut perääntyvänsä.

”Kasvurahasto tarvitsee ympärilleen toimivat markkinat, jotta pääomat ja investoinnit lähtevät liikkeelle. SDP:n esittämät miljardiluokan veronkiristykset rahoitusmarkkinoille tekisivät juuri päinvastoin – ne vaikeuttaisivat kotimaisten yritysten rahoitusta ja karkottaisivat pääomia ulkomaille. SDP haluaa valtion rahoittavan yrityksiä enemmän, mutta samalla estää yksityistä pääomaa rahoittamasta kasvua”, Kaunisto ihmettelee.