Eurojackpotin päävoitto nousee 23 miljoonaan euroon - tässä tulokset
Eurojackpotista ei löytynyt perjantain arvonnasta kierroksella 33/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 23 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 5, 11, 20, 33 ja 43. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 12.
Saksasta löytyi yksi 5+1-tulos, jolla voittaa noin 1,77 miljoonaa euroa. 5+0-rivejä oli pelattu kahdeksan ja jokaisen arvo on noin 125 000 euroa. Voitot osuivat Saksaan (3), Ruotsiin, Espanjaan, Unkariin, Slovakiaan ja Puolaan.
Suomen suurin voitto kuitattiin 4+2-tuloksella. Voiton arvo on noin 6 100 euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 8 8 2 5 2 5 0. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Malaga 24, joka löytyi kuudesta pelistä. Jokaiselle riville napsahtaa tuhannen euron voitto.
Millin oikea rivi on 10, 21, 23, 24, 33 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 5.
