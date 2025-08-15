Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Lippupallon Suomen mestaruudet ratkaistaan viikonloppuna Leppävaarassa

16.8.2025 07:15:57 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Lippupallon Suomen mestaruudet ratkaistaan nyt jo neljättä perättäistä kerta Olympiakomitean SM-viikon yhteydessä. Tällä kertaa suurtapahtuma järjestetään Espoon Leppävaarassa ja lippupallon loppuottelut ovat saaneet areenakseen komean Leppävaaran stadionin.

Lippupallon SM-turnaus 16.-17.8.2025
Lippupallon SM-turnaus 16.-17.8.2025 SAJL

Naisten lopputurnaukseen ovat selviytyneet kevätsarjan kärkijoukkueet Helsinki Flag Football ja Trojans Doris sekä turnausten kautta paikkansa lunastaneet Kuusankoski Cowgirls ja naisten maajoukkueen kehitysryhmästä koottu Pink Birds.

Naisten aikataulu lauantaina 16.8.

Välieräpelit
  • 11.30 HFF Mummelines – Pink Birds
  • 11.30 Trojans Doris – Kuusankoski Cowgirls
Pronssiottelu
  • 14.15 Välieräottelun hävinneet joukkueet
Loppuottelu
  • 16.00 Välieräottelun voittaneet joukkueet

Miesten SM-turnaukseen ovat selviytyneet FlagLions, Helsinki Flag Football sekä Team Tampio.

Miesten aikataulu sunnuntaina 17.8.

  • 10.00 Helsinki Flag Football – Team Tampio
  • 11.30 Ensimmäisen ottelun hävinnyt joukkue – FlagLions
  • 12.45 FlagLions – Ensimmäisen ottelun voittanut joukkue

Hallitsevina mestareina turnaukseen lähtevät Trojans Doris sekä helsinkiläinen FlagLions.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

