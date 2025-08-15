Lippupallon Suomen mestaruudet ratkaistaan viikonloppuna Leppävaarassa
Lippupallon Suomen mestaruudet ratkaistaan nyt jo neljättä perättäistä kerta Olympiakomitean SM-viikon yhteydessä. Tällä kertaa suurtapahtuma järjestetään Espoon Leppävaarassa ja lippupallon loppuottelut ovat saaneet areenakseen komean Leppävaaran stadionin.
Naisten lopputurnaukseen ovat selviytyneet kevätsarjan kärkijoukkueet Helsinki Flag Football ja Trojans Doris sekä turnausten kautta paikkansa lunastaneet Kuusankoski Cowgirls ja naisten maajoukkueen kehitysryhmästä koottu Pink Birds.
Naisten aikataulu lauantaina 16.8.
Välieräpelit
- 11.30 HFF Mummelines – Pink Birds
- 11.30 Trojans Doris – Kuusankoski Cowgirls
Pronssiottelu
- 14.15 Välieräottelun hävinneet joukkueet
Loppuottelu
- 16.00 Välieräottelun voittaneet joukkueet
Miesten SM-turnaukseen ovat selviytyneet FlagLions, Helsinki Flag Football sekä Team Tampio.
Miesten aikataulu sunnuntaina 17.8.
- 10.00 Helsinki Flag Football – Team Tampio
- 11.30 Ensimmäisen ottelun hävinnyt joukkue – FlagLions
- 12.45 FlagLions – Ensimmäisen ottelun voittanut joukkue
Hallitsevina mestareina turnaukseen lähtevät Trojans Doris sekä helsinkiläinen FlagLions.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
