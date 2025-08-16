Turku Trojans lippupallon naisten mestaruuteen

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Turk Trojans puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan lauantaina Espoon Leppävaarassa. Turkulaisjoukkue kukisti  Helsinki Flag Footballin Olympiakomitean SM-viikon yhteydessä järjestetyssä lopputurnauksessa lukemin 21-27.   Pronssimitalit nappasi sensaatiomaisesti lippupallon Team LA-kehitysjoukkueen pääosin muissa lajeissa kannuksensa saaneista pelaajista koottu Pink Birds.

Trojans Doris, lippupallon Suomen Mestari 2025
Trojans Doris, lippupallon Suomen Mestari 2025 Jari Turunen

Naisten SM-finaalista kehkeytyi trilleri, jossa ottelun ratkaissut viimeinen touchdown tehtiin pelikellon jo ollessa nollille. Ratkaisevan pistesuorituksen viimeisteli Trojansin Tiia Jansen, joka teki joukkueelleen pelissä yhdeksän pistettä.

Trojans raivasi tiensä loppuotteluun kukistamalla Kuusankoski Cowgirlsin välieräottelussa lukemin 27-12.  Helsinki Flag Football kaatoi omassa välierässään Pink Birdsin 34-20.

Lopputurnauksen varsinaisen yllätyksen järjesti lippupallon Team LA-kehitysjoukkueen pelaajista koottu Pink Birds joka kukisti pronssiottelussa kokeneet kouvolalaiset niukasti 25-26.

Miesten mestaruus ratkaistaan Leppävaarassa sunnuntaina.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

