Loton potti kohoaa kaikkien aikojen ennätyslukemiin - tänne osui 185 000 euroa

Arvonnan oikea rivi on 1, 2, 8, 12, 23, 30 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 21 ja plusnumeroksi niin ikään 21.

Kierroksen suurin voitto lähti jakoon 6+1-tuloksella, joita oli pelattu yksi. Voitto-osuus on noin 185 000 euroa. Se osui nimensäkin perusteella varsin onnekkaaseen paikkaan. Rivi oli pelattu Pudasjärven Toritien Tuurituvalla.

Lauantai-Jokerin oikea voittorivi on 6 5 8 8 0 5 6. Kuusi oikein -tuloksia löytyi neljä, ja niistä kaksi tuplattuna. Tuplatuilla riveillä kuittaa 40 000 euroa ja perusriveillä 20 000.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Delhi 98, joka tuo tuhannen euron voiton kahdeksalle riville.

Millin oikea rivi on 6, 8, 24, 30, 31 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 27.