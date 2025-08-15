Hyvinvointialuejohtajien kannanotto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksista luovuttava 15.8.2025 16:39:11 EEST | Tiedote

Sote-järjestöjen valtionavustusten lisäleikkaukset eivät olisi säästö, vaan jättäisivät sadat tuhannet ihmiset ilman ehkäisevää ja varhaista tukea. Ne kasvattaisivat hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja vaarantaisivat sisäistä turvallisuutta, totetavat hyvinvointialuejohtajat kannanotossaan.