Jo ennakkoon loppuunmyyty Blockfest keräsi kokoon 80 000 kävijää Tampereelle
Jo ennakkoon loppuunmyyty Blockfest järjestettiin Tampereen Ratinan stadionilla ja Ratinanniemen tapahtumapuistossa 15.–16.8.2025. Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali keräsi viikonlopun aikana paikalle yhteensä 80 000 kävijää, festivaalin viralliset jatkot mukaan lukien.
Kärkifestivaalin aseman vakiinnuttanut Blockfest toi Tampereelle jälleen hiphopin suurimpia kansainvälisiä tähtiä sekä kotimaisen musiikin kärkinimiä. Festivaalin esiintyjiin lukeutuivat muun muassa yhdysvaltalainen Lil Baby, joka nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Lisäksi lavalla nähtiin brittiräppäri Central Cee sekä Sexyy Red, Ty Dolla $ign ja Morad. Kotimaisista artisteista erityisesti ibe teki vaikutuksen kesän ainoalla esiintymisellään.
"Tunnelma oli läpi viikonlopun ainutlaatuisen hyvä, ja yleisö eli mukana jokaisessa keikassa. Oli hienoa nähdä, miten vahvasti yhteisöllisyys ja energia välittyivät artisteista yleisöön ja takaisin”, kuvailee Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.
Laadukkaan artistikattauksen rinnalla Blockfest panosti tänäkin vuonna turvalliseen ilmapiiriin ja kävijöiden hyvinvointiin. Festivaalissa oli paikalla monialaisesti ennaltaehkäisevän nuorisotyön edustajia, ja yhteistyötä tehtiin muun muassa Pirkanmaan mielenterveys ry:n, Setlementti Tampere ry:n ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön myötä tapahtuma-alueella oli jalkautuneina mielenterveys-, päihde- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita tukihenkilöitä, jotka olivat kävijöiden tukena koko viikonlopun ajan.
Ensi vuoden Blockfest järjestetään Tampereella 21.–22.8.2026.
Blockfest 2025 -esiintyjät:
Perjantai 15.8.
Lil Baby, A Boogie Wit da Hoodie, Nemzzz, ibe, Lauri Haav, Bizi, Sliki & Korelon, william, Ares, Koira, Davy, Good Boys, Jokrates, Kube, Kerza, Axel Kala & Tohtori Getto, Mäk Gälis, Röge, Senya
Lauantai 16.8.
Central Cee, Sexyy Red, Ty Dolla \$ign, Morad, Isac Elliot, Turisti, Sexmane, Ahti, Averagekidluke, Vitunleija, Davi, Eevil Stöö, Left, MELO, M//O, Mirella, Olga, Sara Bee, Totoro.sex, VJ
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jenna-Juulia Rekiö
jenna@blockfest.fi
040 725 5615
Linkit
Bubblypink Music tarjoaa musiikkialan toimijoille kokonaisvaltaista artisti-, julkaisu- ja tapahtumapromootiota
Bubblypink Music
Keskustori 1 A
33100 TAMPERE
https://bubblypink.fi
Bubblypink Music on vahvaan viestintäosaamiseen nojaava moderni ja kokonaisvaltainen musiikkialan viestintätoimisto.
Yhtiön perustaja Jutta Vetter on pitkän linjan viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut musiikkiteollisuuteen. Hänellä on johtamansa kansainvälisen Vetter Communications Oy -viestintätoimiston myötä vankka ymmärrys yritysmaailmasta, ja vuosien työkokemus muun muassa levy-yhtiöstä ja ohjelmatoimistosta.
Bubblypinkin ydin perustuu alan liiketoimintamallien tuntemukseen, raudanlujaan kokemukseen viestintä- ja mediatiedotustehtävistä, rohkeaan ideointiin sekä brändäysosaamiseen. Yhtiö hoitaa niin pienet kuin suuret kokonaisuudet – yksittäisen single-julkaisun promosta aina isoon festivaalitiedotukseen.
Yhteys: press@bubblypink.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bubblypink Music
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Glow Festival möi Nokia Arenan loppuun – nyt festivaali järjestetään uudestaan5.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Maamme suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival toi viime vuonna yli 9000 kävijää Tampereen loppuunmyydylle Nokia Arenalle. Nyt festivaali järjestetään jälleen samassa paikassa 22.8.2025. Tämän vuoden pääesiintyjänä toimii kls., jonka musiikkia on striimattu Spotifyssa yli 10 miljoonaa kertaa. Yhtye lopetti 20-vuotisen uransa jäähyväiskiertueellaan loppuunmyydyillä Tavastialla ja Tampereen Pakkahuoneella alkuvuonna 2024. Nyt kokoonpano tekee vielä yhden erikoiskeikan Glow Festivalilla.
20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin saapuu Suomeen6.3.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Yhdysvaltalainen gospel-muusikko, 20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin esiintyy Suomessa sunnuntaina 14. syyskuuta 2025. Hän nousee silloin Helsingin Kulttuuritalon lavalle yhdessä 12-henkisen kokoonpanonsa kanssa. Kyseessä on Franklinin ensimmäinen oma konsertti Suomessa, lähes 30 vuotta edellisen Pori Jazz -festivaalivierailunsa jälkeen.
Televisiosta tutun Jepa Lambertin suositut joulukonsertit alkavat 2.12.26.11.2024 10:00:00 EET | Tiedote
Jepa Lambertin joulukonsertit vetivät viime vuoden kiertueella kirkkoja täyteen koko maassa. Tänä vuonna suosittu konserttisarja saa jatkoa: Soulful Christmas -kiertue alkaa 2.12. Turusta ja kattaa yhteensä 14 kaupunkia ympäri Suomen.
Ensimmäistä kertaa järjestetty Glow Festival myi Nokia Arenan loppuun26.8.2024 13:31:29 EEST | Tiedote
Maamme suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival toi viikonloppuna yli 9000 kävijää loppuunmyydylle Nokia Arenalle. Festivaalilla esiintyivät yhdysvaltalainen Petra sekä iso kattaus kotimaisia artisteja. Lisäksi areenalla jaettiin Glow Gospel Awards -palkintoja hengellisen musiikin tekijöille, artisteille ja taustavaikuttajille.
Glow Festival saapuu Nokia Arenalle tällä viikolla20.8.2024 09:30:00 EEST | Tiedote
Tulevana lauantaina, 24.8.2024, järjestetään Tampereen Nokia Arenalla maamme suurin kristillisen pop-rockin festivaali, Glow Festival. Tapahtuma tuo lavalle yhdysvaltalaisen Petran, joka on uransa aikana julkaissut 24 albumia, myynyt yhteensä 10 miljoonaa levyä ja saanut 4 Grammy-palkintoa. Yhtye on myös ensimmäinen kristillinen kokoonpano, joka otettiin Hard Rock Caféseen. Festivaalissa esiintyvät lisäksi suomalaiset kärkinimet, kuten Jippu, Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit, Jukka Leppilampi sekä bass´n helen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme