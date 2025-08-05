Jo ennakkoon loppuunmyyty Blockfest keräsi kokoon 80 000 kävijää Tampereelle

Kärkifestivaalin aseman vakiinnuttanut Blockfest toi Tampereelle jälleen hiphopin suurimpia kansainvälisiä tähtiä sekä kotimaisen musiikin kärkinimiä. Festivaalin esiintyjiin lukeutuivat muun muassa yhdysvaltalainen Lil Baby, joka nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Lisäksi lavalla nähtiin brittiräppäri Central Cee sekä Sexyy Red, Ty Dolla $ign ja Morad. Kotimaisista artisteista erityisesti ibe teki vaikutuksen kesän ainoalla esiintymisellään.

"Tunnelma oli läpi viikonlopun ainutlaatuisen hyvä, ja yleisö eli mukana jokaisessa keikassa. Oli hienoa nähdä, miten vahvasti yhteisöllisyys ja energia välittyivät artisteista yleisöön ja takaisin”, kuvailee Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.

Laadukkaan artistikattauksen rinnalla Blockfest panosti tänäkin vuonna turvalliseen ilmapiiriin ja kävijöiden hyvinvointiin. Festivaalissa oli paikalla monialaisesti ennaltaehkäisevän nuorisotyön edustajia, ja yhteistyötä tehtiin muun muassa Pirkanmaan mielenterveys ry:n, Setlementti Tampere ry:n ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyön myötä tapahtuma-alueella oli jalkautuneina mielenterveys-, päihde- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita tukihenkilöitä, jotka olivat kävijöiden tukena koko viikonlopun ajan.

Ensi vuoden Blockfest järjestetään Tampereella 21.–22.8.2026.



Blockfest 2025 -esiintyjät:

Perjantai 15.8.



Lil Baby, A Boogie Wit da Hoodie, Nemzzz, ibe, Lauri Haav, Bizi, Sliki & Korelon, william, Ares, Koira, Davy, Good Boys, Jokrates, Kube, Kerza, Axel Kala & Tohtori Getto, Mäk Gälis, Röge, Senya

Lauantai 16.8.



Central Cee, Sexyy Red, Ty Dolla \$ign, Morad, Isac Elliot, Turisti, Sexmane, Ahti, Averagekidluke, Vitunleija, Davi, Eevil Stöö, Left, MELO, M//O, Mirella, Olga, Sara Bee, Totoro.sex, VJ