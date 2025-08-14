Asuntomessualueesta pysyvä vetovoimatekijä Ouluun
Asuntomessut Oulussa onnistui tavoitteessaan jättää pysyvä jälki kaupunkikuvaan. Hartaanselänrannan rakentaminen oli alkusysäys koko alueen pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Oulun kaupunki näki Asuntomessut ennen kaikkea Hartaanselänrannan kehittämisprojektina, jonka tavoitteena oli luoda korkeatasoinen ja viihtyisä asuinalue. Projektipäällikkö Hanna Mattilan mukaan tässä onnistuttiin erinomaisesti: alueesta on muotoutunut näyttävä ja laadukas kokonaisuus, joka tarjoaa asukkaille upean elinympäristön sekä viihtyisää julkista tilaa luonnosta nauttimiseen aivan kaikille kaupunkilaisille.
”Ehkä hienointa on se, kuinka onnistuneesti ainutlaatuista suistoaluetta on pystytty avaamaan ihmisille; se on nyt aiempaa huomattavasti helpommin saavutettavissa. Messualueen korkeatasoinen rakentaminen toimii lähtölaukauksena koko Hartaanselänrannan pitkäjänteiselle kehittämiselle”, Mattila kertoo.
Sunnuntaina 17.8. päättyneet Asuntomessut onnistuivat houkuttelemaan kävijöitä laajalti eri puolilta Suomea, mikä vahvisti Oulun tunnettuutta. Erityisen ilahduttavaa oli, että kävijöitä saatiin runsaasti myös Etelä-Suomesta, mikä olikin yksi keskeisistä tavoitteista.
”Kaupungin näkökulmasta jokainen ensimmäinen kontakti Ouluun on arvokas. Oulu yllättää usein positiivisesti, ja kun ihmiset käyvät täällä, he voivat myöhemmin nähdä kaupungin myös potentiaalisena opiskelu- tai asuinpaikkana. Tässäkin mielessä Asuntomessujen avulla saavutettiin monta tärkeää tavoitetta”, Mattila iloitsee.
Asuntomessut keräsivät kiitosta
Kävijöitä Asuntomessuilla Oulussa oli kaikkiaan noin 65 500.
”Tavoitteet toki asetettiin kunnianhimoisesti korkeammalle, mutta määrä on linjassa muiden pohjoisemmassa Suomessa järjestettyjen Asuntomessujen kanssa verrattuna etelän kasvukeskusten läheisyydessä järjestettyihin tapahtumiin. Myös ensimmäisten messuviikkojen poikkeuksellisen kovat helteet verottivat osaltaan kävijämäärää”, huomauttaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson.
”Yleishyödyllisenä osuuskuntana Asuntomessujen tehtävänä on tukea ja kehittää suomalaista asumista. Siinä tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin. Oulun messualue on erinomainen esimerkki tiiviistä, modernista pientaloalueesta lähellä kaupungin keskustaa, hyvien yhteyksien päässä”, Hasenson jatkaa.
Myös Asuntomessuvieraat olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa. Useissa kävijäkyselyn kommenteissa toistuivat maininnat siitä, että messualuetta pidettiin poikkeuksellisen viihtyisänä ja toimivana sekä messukohteita sellaisina, joista on helppo ammentaa ideoita kaiken kokoisiin koteihin. Niin ikään uusi, tapahtuman avajaispäivänä käyttöön otettu Hartaansilta ja alueen julkinen taide huomioitiin monissa palautteissa.
Ensi vuonna Lempäälään
Vuoden 2026 Asuntomessut järjestetään Lempäälän Saikassa.
”Asuntomessut Lempäälässä valmistuvat hyvää vauhtia tavoiteaikataulussa. On todella upeaa tuoda Asuntomessut keskelle etelän kasvukolmiota Helsingin ja Tampereen väliin, mahdollisimman monen suomalaisen nähtäväksi ja koettavaksi”, Hasenson summaa.
Yhteyshenkilöt
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Hanna MattilaProjektipäällikkö
Asuntomessut Oulussa 2025
Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on asumisen kehittämiseen keskittyvä yleishyödyllinen toimija. Sen tavoitteena on edistää kestävää, laadukasta ja monimuotoista asumista tarjoamalla oivalluksia ajankohtaisista ratkaisuista. Toimintaa ohjaavat asukkaan näkökulma ja yhteiskunnan muutostrendit. Vuonna 2026 Asuntomessut järjestetään Lempäälässä.
