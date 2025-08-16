FlagLions neljänteen perättäiseen lippupallon mestaruuteen

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Helsinkiläinen FlagLions otti jo neljännen perättäisen lippupallon Suomen mestaruutensa sunnuntaina. Olympiakomitean SM-viikon yhteydessä pelatun turnauksen loppuottelussa paikallisvastustaja Helsinki Flag Football kaatui lukemin 26-14 (6-0).

Kimi Linnainmaa viimeisteli finaalissa kolme touchdownia
Kimi Linnainmaa viimeisteli finaalissa kolme touchdownia SAJL

Miesten lippupallomaajoukkueen runkopelaajista rakentuva FlagLions on hallinnut Suomen lippupalloturnauksia joukkueen perustamisesta lähtien.  Pelinrakentaja Miro Kadmiryn johtama kokoonpano oli sunnuntaina tiukoilla ottelun alussa ja onnistui pusertamaan niukan 6-0 johdon puoliajalle mentäessä.  

Mestarijoukkueen sankariksi nousi veteraanilaituri Kimi Linnainmaa, joka viimeisteli loppuottelussa kolme touchdownia. FlagLionsin neljännellä touchdownilla voiton sinetöi loppuminuuteilla pikajuoksuradoiltakin tuttu Willem Kajander.

Helsinki Flag Footballin touchdownit kirjattiin Toni Lemmetyisen ja Juuso Armisen nimiin.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

