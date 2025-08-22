Esikoisrunoteos kuvaa äitiyttä koskettavasti ja rohkeasti

Anna Carlsonin runoteos Synnytin auringon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Teos kuvaa sitä järisyttävää muutosta, jonka äidiksi syntyminen saa aikaan. Unikuvien, hormonien ja sisintä vavisuttavien tunteiden pyörteissä uusi identiteetti hakee muotoaan. Rakkaus omaa lasta kohtaan on ihmeellistä, mutta kasvuun kuuluu väistämättä myös kipua.

Carlson kertoo samaistuttavasti vaikeistakin vanhemmuuteen kuuluvista tunteista, peloista ja toiveista. Rehelliset ja humoristisetkin runot antavat voimaa väsymyksen ja riittämättömyyden hetkiin. Teos puhuu armollisemman ja yhteisöllisemmän äitiyden puolesta.

Anna Carlson on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä pienen pojan äiti. Runoilija rakastaa leikkimistä, nauramista, laulamista ja meressä uimista. Hän lumoutuu kauniista maisemista ja hiljaisuudesta.

CARLSON, ANNA : Synnytin auringon

105 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524172264

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

