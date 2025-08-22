Esikoisrunoteos kuvaa äitiyttä koskettavasti ja rohkeasti
Anna Carlsonin runoteos Synnytin auringon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Teos kuvaa sitä järisyttävää muutosta, jonka äidiksi syntyminen saa aikaan. Unikuvien, hormonien ja sisintä vavisuttavien tunteiden pyörteissä uusi identiteetti hakee muotoaan. Rakkaus omaa lasta kohtaan on ihmeellistä, mutta kasvuun kuuluu väistämättä myös kipua.
Carlson kertoo samaistuttavasti vaikeistakin vanhemmuuteen kuuluvista tunteista, peloista ja toiveista. Rehelliset ja humoristisetkin runot antavat voimaa väsymyksen ja riittämättömyyden hetkiin. Teos puhuu armollisemman ja yhteisöllisemmän äitiyden puolesta.
Anna Carlson on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä pienen pojan äiti. Runoilija rakastaa leikkimistä, nauramista, laulamista ja meressä uimista. Hän lumoutuu kauniista maisemista ja hiljaisuudesta.
CARLSON, ANNA : Synnytin auringon
105 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524172264
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
