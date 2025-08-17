Keski-Suomen hyvinvointialue

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, HÄKKISENKORVENTIE, PIHTIPUDAS

Pihtiputaalla, lähellä maakunnan rajaa Häkkisenkorventiellä, tuhoutui noin 10 neliömetrin kokoinen maatilan lämpökeskus maanantain vastaisena yönä. Palo ei päässyt leviämään tilan muihin rakennuksiin, lämpökeskus oli jo suurilta osin palanut pelastuslaitoksen päästessä paikalle.

Kohteessa kävi neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitos selvittää palon syttymissyytä.

