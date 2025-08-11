Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne keskeytetään sillan kohdalta. Ajoneuvoliikenne ohjataan työnaikaiselle kiertoreitille, joka kulkee Vehmaistentien (Mt 13643), Asemantien (Mt 13644) ja Vehmaistentien (Mt 13643) kautta. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle rakennetaan väliaikainen ylityspaikka työmaan läheisyyteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Terhi Siltanen, ELY-keskus,
+358 29 502 1348
Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Invasiv art avlägsnas från Laihalampi i Noux – förbjudet att använda sjön fram till 14.9.202511.8.2025 13:00:04 EEST | Pressmeddelande
Esbo stad samt närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland avlägsnar en invasiv art, solabborren (Lepomis gibbosus), från Laihalampi i Hakjärvs naturskyddsområde. Sjön har behandlats med en lösning och får inte användas 11.8–14.9.2025. På detta sätt försöker man stoppa att solabborren sprids och påverkar andra arter.
Haitallista vieraslajia poistetaan Nuuksion Laihalammella – lammen käyttö kielletty 14.9.2025 asti11.8.2025 13:00:04 EEST | Tiedote
Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus poistavat Hakjärven luonnonsuojelualueella sijaitsevalta Laihalammelta haitallista vieraslajia, aurinkoahventa (Lepomis gibbosus). Lampi on käsitelty liuoksella, eikä lampea saa käyttää 11.8.–14.9.2025. Toimenpiteellä pyritään välttämään aurinkoahvenen leviäminen ja vaikutukset muihin lajeihin.
Invasive species removal in progress at Laihalampi in Nuuksio – use of pond prohibited until 14 September 202511.8.2025 13:00:04 EEST | Press release
Work is underway to remove an invasive fish species called the pumpkinseed (Lepomis gibbosus) from the Laihalampi pond, located in the Hakjärvi nature reserve in Nuuksio. The City of Espoo and the Uusimaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment are in charge of the project. The pond has been treated with a chemical solution, and the use of the pond is prohibited from 11 August to 14 September 2025. The aim is to prevent the spread of the pumpkinseed and its negative effects on other species.
I Kyrkslätt färdigställdes en ny gång- och cykelväg längs Åbovägen (lv 110) från Veikkola till Kolmiranta8.8.2025 09:06:00 EEST | Pressmeddelande
I Kyrkslätt byggdes en gång- och cykelväg bredvid Åbovägens körbana (Lv 110) från Veikkola till Kolmirantavägen. Leden är sammanlagt 3,2 kilometer och omfattar både ett avsnitt med skiljeremsa som är avskiljd från körbanan och ett avsnitt som byggts fast i körbanan. Samtidigt förnyades också belysningen på hela sträckan.
Kirkkonummelle valmistui uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien (Mt 110) varrelle Veikkolasta Kolmirantaan8.8.2025 09:06:00 EEST | Tiedote
Kirkkonummella Turuntielle (Mt 110) rakennettiin ajoradan viereen jalankulku- ja pyöräilytie Veikkolasta Kolmirannantielle. Väylää rakennettiin yhteensä 3,2 kilometriä, ja se sisältää sekä ajoradasta erotetun välikaistallisen osuuden että ajorataan kiinni rakennetun osuuden. Samalla uusittiin myös valaistus koko matkalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme