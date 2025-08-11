Uudenmaan ELY-keskus

Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa

18.8.2025 08:25:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.

Kartassa on esitetty Kaloisten sillan kiertotie ja sulku sillan kohdalla.
Kaloisten sillan kiertotie. Open Street Map

Rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne keskeytetään sillan kohdalta. Ajoneuvoliikenne ohjataan työnaikaiselle kiertoreitille, joka kulkee Vehmaistentien (Mt 13643), Asemantien (Mt 13644) ja Vehmaistentien (Mt 13643) kautta. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle rakennetaan väliaikainen ylityspaikka työmaan läheisyyteen.

siltatyöhämeenlinna

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Terhi Siltanen, ELY-keskus,
+358 29 502 1348

Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813

Kartassa on esitetty Kaloisten sillan kiertotie ja sulku sillan kohdalla.
Kaloisten sillan kiertotie.
Open Street Map
Puisesta tukisillasta otettu lähikuva aurinkoisena päivänä.
Kaloisten silta.
Taitorakennerekisteri
Logo.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye