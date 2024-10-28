Geonova ostaa Aitoenergian
Maalämpöä palveluna suurille kiinteistöille tarjoava Geonova Oy ostaa Aitoenergia Oy:n. Kaupan myötä Geonova ottaa merkittävän askeleen kohti kiinteistökohtaisten lämmitys- ja viilennysratkaisujen markkinajohtajuutta Suomessa. Geonovan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Tuomas Humalajoki.
Lämmitystä ja viilennystä palveluna tarjoava Geonova ostaa samalla alalla toimivan Aitoenergian. Vuodesta 2020 toimineen Aitoenergian reilu 60 asiakaskohdetta sekä henkilöstö siirtyvät Geonovalle vuoden 2025 loppuun mennessä.
Kiinteistökohtaisen energian ostaminen palveluna (Energy-as-a-Service, EaaS) tarjoaa asiakkaille riskittömän vaihtoehdon siirtyä puhtaan energian käyttäjiksi helposti ja nopeasti. Geonova tekee investoinnin asiakkaan puolesta sekä vastaa energian tuottamisesta ja järjestelmän ylläpidosta ja optimoinnista koko sopimuskauden ajan. Asiakkaalle ratkaisu on helppo ja kustannustehokas.
Geonovan hallituksen puheenjohtajan Vesa Tempakan mukaan yrityskauppa on osa kasvustrategiaa, jolla Geonova tähtää palveluna tarjottavien kiinteistökohtaisten lämmitys- ja viilennysratkaisujen johtavaksi toimijaksi Suomessa. Kaupan myötä Geonovan asiakaskohteiden määrä nousee lähes 150:een.
”On hienoa saada Aitoenergian osaaminen ja kokemus osaksi Geonovaa. Yhdistämällä voimamme pystymme vastaamaan vähähiilisten energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään alan ylivoimaisesti parhaalla asiantuntemuksella”, Tempakka painottaa.
Uudeksi toimitusjohtajaksi Tuomas Humalajoki
Geonovan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 18.8.2025 alkaen Aitoenergian toimitusjohtaja Tuomas Humalajoki.
”Alan kahden osaajan yhdistyminen on erinomainen uutinen Aitoenergian asiakkaille. Geonovan ainutlaatuisen vahva omistuspohja tarjoaa asiakkaillemme varmuutta ja pitkäjänteistä sitoutumista”, Humalajoki sanoo.
”Kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian, kuten maalämmön, ostaminen palveluna kasvaa koko ajan. Aitoenergia ja Geonova muodostavat yhdessä noin 40 hengen kokeneen asiantuntijajoukon, jonka voimin pystymme vastaamaan suurimpienkin asiakkaiden tarpeisiin ja luomaan heille erinomaisen asiakaskokemuksen. On mahtavaa päästä rakentamaan markkinaa ja Geonovan seuraavaa kasvun vaihetta yhdessä näin osaavan joukon kanssa”, Humalajoki kiittelee.
Geonovan nykyinen toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta jättää yrityksen ja siirtyy talon ulkopuolelle uusiin tehtäviin.
”Kiitämme Tapo Lehtorantaa hänen panoksestaan. Tapolla on ollut keskeinen rooli Geonovan perustan rakentamisessa ja liiketoiminnan nopeassa kasvattamisessa tähän pisteeseen”, Tempakka sanoo.
Kaupan rahoittajana toimivat Geonovan pääomistajan CBRE Investment Managementin hallinnoimat rahastot.
”Tämä yritysosto on jälleen yksi tärkeä virstanpylväs Geonovan kasvustrategiassa, ja se vahvistaa yhtiön asemaa markkinoiden johtavana maalämmön palveluntarjoajana sen ydinkohderyhmien keskuudessa. Olemme erittäin iloisia saadessamme Tuomaksen mukaan johtamaan liiketoiminnan seuraavaa kasvuvaihetta", kommentoi CBRE Investment Management, Private Infrastructuren toimitusjohtaja ja Geonovan hallituksen jäsen Kerron Lezama.
LämpöYkkönen Oy jatkaa Geonovan vähemmistöosakkaana ja strategisena kumppanina.
Alkuvaiheessa yrityskauppa ei vaikuta henkilöstön tai asiakkaiden arkeen, vaan molemmat yritykset jatkavat toimintaansa normaalisti. Yhdistyminen, missä Aitoenergia sulautuu Geonovaan, toteutuu vuoden 2025 loppuun mennessä.
Geonova Oy: Hallituksen puheenjohtaja Vesa Tempakka, puh. +358 400 726 727
CBRE Investment Management: Managing Director, Infrastructure Investments
Kerron Lezama, tel. +44 7500 579550 kerron.lezama@cbreim.com
Vuonna 2022 perustettu Geonova on maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa palveluna hiilineutraaleja lämmitys-, viilennys- ja energiaratkaisuja suomalaiselle teollisuudelle ja taloyhtiöille. Geonovan omistavat kansainvälisen pääomasijoitusyhtiö CBRE Investment Managementin hallinnoimat rahastot ja Suomen lämpöpumppumarkkinan johtava asiantuntija LämpöYkkönen Oy. www.geonova.fi
Aitoenergia on vuonna 2020 perustettu uusiutuvan energian palveluyritys, jolla on alan kattavin kokemus ja monipuolisin toteutuskanta. Tuomme maalämmön hyödyt kaikkien ulottuville – kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. www.aitoenergia.fi
CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with $142.5 billion in assets under management* as of June 30, 2024, operating in more than 30 offices and 20 countries around the world. Through its investor-operator culture, the firm seeks to deliver sustainable investment solutions across real assets categories, geographies, risk profiles and execution formats so that its clients, people and communities thrive.
CBRE Investment Management is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), the world’s largest commercial real estate services and investment firm (based on 2023 revenue). The company has more than 130,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE Investment Management harnesses CBRE’s data and market insights, investment sourcing and other resources for the benefit of its clients. For more information, please visit www.cbreim.com.
