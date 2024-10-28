Geonova ostaa Aitoenergian

Lämmitystä ja viilennystä palveluna tarjoava Geonova ostaa samalla alalla toimivan Aitoenergian. Vuodesta 2020 toimineen Aitoenergian reilu 60 asiakaskohdetta sekä henkilöstö siirtyvät Geonovalle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kiinteistökohtaisen energian ostaminen palveluna (Energy-as-a-Service, EaaS) tarjoaa asiakkaille riskittömän vaihtoehdon siirtyä puhtaan energian käyttäjiksi helposti ja nopeasti. Geonova tekee investoinnin asiakkaan puolesta sekä vastaa energian tuottamisesta ja järjestelmän ylläpidosta ja optimoinnista koko sopimuskauden ajan. Asiakkaalle ratkaisu on helppo ja kustannustehokas.

Geonovan hallituksen puheenjohtajan Vesa Tempakan mukaan yrityskauppa on osa kasvustrategiaa, jolla Geonova tähtää palveluna tarjottavien kiinteistökohtaisten lämmitys- ja viilennysratkaisujen johtavaksi toimijaksi Suomessa. Kaupan myötä Geonovan asiakaskohteiden määrä nousee lähes 150:een.

”On hienoa saada Aitoenergian osaaminen ja kokemus osaksi Geonovaa. Yhdistämällä voimamme pystymme vastaamaan vähähiilisten energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään alan ylivoimaisesti parhaalla asiantuntemuksella”, Tempakka painottaa.

Uudeksi toimitusjohtajaksi Tuomas Humalajoki

Geonovan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 18.8.2025 alkaen Aitoenergian toimitusjohtaja Tuomas Humalajoki.

”Alan kahden osaajan yhdistyminen on erinomainen uutinen Aitoenergian asiakkaille. Geonovan ainutlaatuisen vahva omistuspohja tarjoaa asiakkaillemme varmuutta ja pitkäjänteistä sitoutumista”, Humalajoki sanoo.

”Kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian, kuten maalämmön, ostaminen palveluna kasvaa koko ajan. Aitoenergia ja Geonova muodostavat yhdessä noin 40 hengen kokeneen asiantuntijajoukon, jonka voimin pystymme vastaamaan suurimpienkin asiakkaiden tarpeisiin ja luomaan heille erinomaisen asiakaskokemuksen. On mahtavaa päästä rakentamaan markkinaa ja Geonovan seuraavaa kasvun vaihetta yhdessä näin osaavan joukon kanssa”, Humalajoki kiittelee.

Geonovan nykyinen toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta jättää yrityksen ja siirtyy talon ulkopuolelle uusiin tehtäviin.

”Kiitämme Tapo Lehtorantaa hänen panoksestaan. Tapolla on ollut keskeinen rooli Geonovan perustan rakentamisessa ja liiketoiminnan nopeassa kasvattamisessa tähän pisteeseen”, Tempakka sanoo.

Kaupan rahoittajana toimivat Geonovan pääomistajan CBRE Investment Managementin hallinnoimat rahastot.

”Tämä yritysosto on jälleen yksi tärkeä virstanpylväs Geonovan kasvustrategiassa, ja se vahvistaa yhtiön asemaa markkinoiden johtavana maalämmön palveluntarjoajana sen ydinkohderyhmien keskuudessa. Olemme erittäin iloisia saadessamme Tuomaksen mukaan johtamaan liiketoiminnan seuraavaa kasvuvaihetta", kommentoi CBRE Investment Management, Private Infrastructuren toimitusjohtaja ja Geonovan hallituksen jäsen Kerron Lezama.

LämpöYkkönen Oy jatkaa Geonovan vähemmistöosakkaana ja strategisena kumppanina.

Alkuvaiheessa yrityskauppa ei vaikuta henkilöstön tai asiakkaiden arkeen, vaan molemmat yritykset jatkavat toimintaansa normaalisti. Yhdistyminen, missä Aitoenergia sulautuu Geonovaan, toteutuu vuoden 2025 loppuun mennessä.