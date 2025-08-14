Kymenlaakson hyvinvointialueen työnantajabrändin keskiössä ovat ammattilaisten moninaiset urapolut

Kymenlaakson hyvinvointialueella työnantajamielikuvatyötä veto- ja pitovoiman parantamiseksi on toteutettu aktiivisesti organisaation sisäisissä verkostoissa jo useamman vuoden ajan. Loppuvuodesta 2023 työnantajamielikuvatyöstä tuli osa hyvinvointialueen tuottavuusohjelman henkilöstöteeman kehittämiskokonaisuutta, jolla pyritään turvaamaan osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön riittävyys.

– Kymenlaakson asukkaiden terveys-, sosiaali- ja pelastusalan palveluiden varmistamiseksi on välttämätöntä panostaa hyvinvointialueen veto- ja pitovoimaan alan ammattilaisten keskuudessa nyt ja tulevaisuudessa, kertoo henkilöstöjohtaja Marjut Nieminen.

Työnantajamielikuvan kehittämiseen myönnettiin osana tuottavuusohjelmaa erillinen määräraha, jonka avulla on pystytty panostamaan vahvemmin myös ulkoiseen työnantajamarkkinointiin. Yhteistyökumppaneina viestintäkonseptin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toimineet Avidly Agency sekä Videotoimisto Ikimedia.

– Tavoitteenamme on ollut rakentaa Kymenlaakson hyvinvointialueelle meidän näköisemme työnantajabrändi, joka kumpuaa niin Kymenlaakson suurimpana työnantajana tarjoamistamme uramahdollisuuksista kuin ammattilaistemme vahvasta sitoutumisesta työhönsä. Kokonaiskonseptiin halusimme nostaa lisäksi sopivan määrän kotiseutuylpeyttä sekä ennen kaikkea sitä, että olemme ylpeitä roolistamme osana kymenlaaksolaista arkea, kertoo viestintäjohtaja Anni Björklund.

Omannäköisen (työ)elämän puolesta

Uniikkien urapolkujen Kymenlaakso -työnantajabrändi nostaa keskiöön hyvinvointialueen oman henkilöstön ja heidän urapolkunsa sekä liputtaa omannäköisen työelämän puolesta. Jokaisen työntekijän urapolku on ainutlaatuinen ja yhdessä niistä muodostuu tiivis verkosto: ne kulkevat rinta rinnan, risteävät ja tekevät kokonaisuudesta vahvan – täynnä erilaisia kykyjä ja ihmisiä.

"Me teemme yhdessä Kymenlaakson" on ylpeydenosoitus omalle työlle ja kollegoille. Se viestii sitoutumista yhteiseen tehtävään: hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen Kymenlaaksossa.

Työhön on antanut kasvonsa kymmenet eri alojen ammattilaiset, jotka jakavat jokainen oman urapolkunsa tarinan.

– Ilman vapaaehtoisia henkilöstön jäseniä emme olisi onnistuneet. Olemme todella kiitollisia jokaiselle työhön osallistuvalle ja kasvonsa antavalle, kiittelee Nieminen.

Tutustu Kymenlaakson hyvinvointialueen urasivuihin osoitteessa kymenhva.fi/urapolkusi.