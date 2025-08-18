Unessa syntynyt tarina muutti elämän suunnan – monilapsisen perheen äiti vaihtoi teknologiayrityksen kirjailijan polkuun

Suomalainen esikoiskirjailija Heini Laitinen julkaisee tänä syksynä runollisen lasten kuvakirjan Laventeli taivas, joka yhdistää pohjoisen luonnon, saamelaista kulttuuriperintöä ja myyttisiä elementtejä tarinaksi, joka koskettaa kaikenikäisiä lukijoita.

Kirjan tarina syntyi unessa – ja toi mukanaan yhteyden myös tekijän omiin saamelaisiin juuriin. Laventeli taivas kuljettaa lukijan revontulten, veljeyden ja esiäitien äänten maisemiin, joissa luonto ja tarinat ovat erottamattomia. Kirjasarjan avulla halutaan herättää vanhat tarinat henkiin.

“Halusin luoda tarinan, joka on yhtä aikaa lohduttava ja taianomainen – ja joka muistuttaa meitä siitä, että yhteys luontoon ja toisiimme on arvokas lahja,” kertoo Heini Laitinen.

Kirjan kuvitus tuo esiin Lapin talviset maisemat ja taivaan laventelin sävyt, luoden visuaalisesti lumoavan maailman, jossa jokainen aukeama on kuin taideteos.

Kirjanjulkistus ja saatavuus

Laventeli taivas julkaistaan syksyllä 2025, ja sen kirjanjulkistustilaisuus järjestetään torstaina 21.8.2025 klo 17:30–19:00 Pornaisten kirjastossa.

Kirja on jo saatavilla kirjakaupoista ja verkkokaupoista sekä kirjailijan omissa kanavista.

Kirjailijasta

Heini Laitinen on kirjailija ja hyvinvoinnin ammattilainen, joka ammentaa inspiraatiota pohjoisen luonnosta, omista saamelaisista sukujuuristaan ja myyttisestä tarinankerronnasta. Laventeli taivas on hänen esikoisteoksensa ja ensimmäinen osa laajempaa kirjasarjaa, joka vaalii yhteyttä luontoon ja juuriimme.