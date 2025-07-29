Alajärven-tehtaalla on valmistettu Finnlamelli-hirsikoteja 30 vuotta – tämäkin kesä oli vilkas

”Valmistamme kaikkien tuotemerkkiemme talot omilla tehtaillamme Suomessa. Tuotanto omilla tehtailla auttaa meitä varmistamaan laadukkaan lopputuloksen, tukee kotimaista työtä, pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja on kustannustehokasta, kun pystymme hallitsemaan prosessia kokonaisuutena”, kuvailee DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen.

Alajärven-tehtaalla on yhdistetty perinteinen hirsirakentaminen moderniin teknologiaan ja suunnitteluun jo 30 vuoden ajan. Tehtaalla valmistetaan Finnlamelli-hirsikodit, -huvilat ja vapaa-ajanasunnot, joista valtaosa toteutetaan asiakkaille muuttovalmiina. Finnlamelli on Suomen johtava tuotemerkki muuttovalmiissa hirsitaloissa. Finnlamelli-hirsitaloja toimitetaan myös vientiin, esimerkiksi Japaniin, muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.

”Kevät ja kesä ovat olleet melko kiireisiä ja alkusyksyllä työtahti näyttää jatkuvan samanlaisena”, kuvailee Alajärven-tehtaan tuotantopäällikkö Jani Joensuu tämän hetken tilannetta tehtaalla.

Satoja Finnlamelli-hirsikoteja joka vuosi

Tehdasalue Alajärvellä levittäytyy 11 hehtaarin alalle ja hallitilaa tehtaalla on yhteensä 15 000 neliömetriä. Tehtaalla on 10 päätuotantolinjaa, joilla hirsiä höylätään, työstetään muotoon, tehdään pitäviä sormijatkoksia ja liimataan. Näiden lisäksi omat linjansa löytyvät päätyelementtien kokoamiselle, päätyponttauksille ja liimapalkkien työstölle.

”Tehtaamme tiloissa työskentelee päivittäin noin 60 henkilöä. Yhdessä varmistamme, että asiakkaiden tarpeiden mukaan suunnitellut hirsikodit valmistuvat laadukkaasti ja tehokkaasti” Joensuu kuvailee.

Tehtaalla pystytään valmistamaan jopa 700–800 Finnlamelli-hirsikotia vuodessa.

Kaikki puu suomalaisesta metsästä

”Käytämme tuotannossamme ainoastaan suomalaista puuta. Vuosittain puuta hyödynnetään kymmeniä tuhansia kuutiometrejä”, Joensuu kertoo.

Finnlamellin hirsissä käytetty puu on PEFC-sertifioitua eli se on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja sen alkuperä tunnetaan.

Hirsi on monella tapaa aisteille miellyttävä rakennusmateriaali. Puu hengittää sekä tasaa kosteutta ja lämpöä. Lisäksi sen akustiset ominaisuudet luovat rauhallisen äänimaiseman. Finnlamelli-hirsien raaka-aineena käytetään suomalaista kuusta, joka on vaaleaa, pienioksaista ja hyvin kosteutta kestävää. Koska hirsien välillä ei ole juurikaan väri- tai tekstuurieroja, ovat kuusihirsiseinät visuaalisesti rauhallisia.

Kuusihirren luonnolliset ominaisuudet parantavat myös talojen sisäilmaa. Puu hengittävänä materiaalina sitoo ja luovuttaa kosteutta tasaisesti. Puu myös ehkäisee staattisen sähkön syntymistä, mikä taas estää tehokkaasti pölyn muodostumista. Siksi hirsikoti on erinomainen vaihtoehto myös allergikoille.

Ei sahanpuruakaan hukkaan

Alajärven-tehtaalla on tehty pitkäjänteisesti työtä hukan vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimilla tuotannon hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä huomattavasti.

”Kierrätämme kaiken ylijäämäpuun, jopa sahanpurun. Sen avulla olemme lämmön suhteen omavaraisia ja kesällä toimitamme ylijäämän pellettitehtaalle jatkojalostettavaksi hyötykäyttöön”, Joensuu kertoo.

Sukupolvelta toiselle

Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti rakennettu hirsitalo kestää elämää vuosikymmenestä toiseen. Massiivihirsi kestää kosteutta, pakkasta ja aikaa ilman raskasta kunnossapitoa. Selkeä ja yksinkertainen rakenne sekä hirren luonnolliset ominaisuudet tukevat rakennuksen pitkää käyttöikää. Finnlamellin hirsissä käytetty kuusi ei myöskään tummu ajan saatossa, kuten monet muut puulajit.

”Finnlamellin hirsitalot rakennetaan painumattomasta RYHTI-hirrestä, jolle myönnämme 10 vuoden painumattomuustakuun. Hirsilamellit liimataan samansuuntaisesti, jolloin puun jännite on pienempi ja pintahalkeilu vähäisempää kuin esimerkiksi ristiinliimatussa hirressä”, Joensuu kertoo.

Kumppani oman kodin rakentamiseen kannattaa valita huolella

Rakennuttajalle talotoimittajan valinta on yksi rakennusprojektin tärkeimmistä päätöksistä.

”Kun kyse on elämän ehkä suurimmasta hankkeesta, valitun kumppanin on oltava luotettava, vakavarainen ja läsnä niin rakentamisen ajan kuin sen jälkeenkin, jos esimerkiksi tarvitaan takuukorjauksia”, sanoo Tarkiainen.

DENillä on sekä Dun & Bradstreetin että Suomen Asiakastiedon myöntämät luottoluokitussertifikaatit eikä sillä ole verovelkaa.

DEN kannustaa rakennuttajia tarkistamaan ainakin kolme asiaa ennen sopimuksen allekirjoittamista:

1. Luottotiedot: Onko yrityksellä virallinen luottoluokitus? 2. Talous- ja tilinpäätöstiedot: Onko yritys julkaissut viimeisimmän tilinpäätöksensä avoimesti ja onko yritys kannattava? 3. Verovelat: Näkyykö yritys julkisessa verovelkarekisterissä?

Nämä yksinkertaiset tarkistukset antavat varmuutta rakennusprojektin onnistumiselle ja mielenrauhaa koko matkan ajaksi.