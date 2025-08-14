Turun tavara-asemalla puretaan purkukuntoisia rakennuksia
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt purkaa Turun tavara-aseman alueelta kolme purkukuntoista, tyhjillään olevaa rakennusta. Kaksi rakennuksista sijaitsee Tavarakadulla. Näistä toinen on entinen kalanjalostustehdas vuodelta 1930 ja toinen vanha VR:n varasto vuodelta 1956. Koulukadulla sijaitseva kolmas purettava rakennus on vanha omakotitalo. Rakennukset eivät ole suojeltuja, ja niiden purkamiseen on saatu purkulupa.
”Rakennuskset ovat huonokuntoisia ja niiden turvalliseksi tekeminen, valvonta sekä luvattoman käytön estäminen on vaikeaa. Näiden lisäksi purkaminen tuo säästöjä valtiolle, kun rakennusten ylläpidosta voidaan luopua”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajainsinööri Hanna Hagelberg. Purettavien rakennusten tilalle ei ole tällä hetkelle tulossa uusia rakennuksia.
Purkutyöt aloitetaan elokuun loppupuolella, ja työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Purkutöillä ei ole vaikutusta liikennejärjestelyihin tai alueen asukkaille.
Senaatti on sitoutunut ympäristöministeriön vastuullisen purkamisen green deal -sopimukseen. Ennen purkamista on teetetty purkumateriaalikartoitus, jossa on arvioitu purkumateriaalien uudelleen käyttöä ja kierrätyksen lisäämistä.
Hanna HagelbergrakennuttajainsinööriSenaatti-kiinteistötPuh:+358 40 778 3488hanna.hagelberg@senaatti.fi
