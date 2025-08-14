Upea historiateos näyttää toisen maailmansodan väreissä
Historiakirjan värikuvat herättävät vanhat valokuvat henkiin ja tuovat toisen maailmansodan aiempaa lähemmäksi.
Toinen maailmansota on totuttu näkemään mustavalkoisena, mutta värikuvat sotanäyttämöiltä Normandiasta Karjalankannakselle ja Pearl Harborista Pohjois-Afrikkaan muuttavat sen, kuinka katsomme historiaa. Sotilaiden asepuvut saavat oikeat sävyt, tankkien ruosteläiskät nousevat esiin.
Näyttävä tietokirja esittelee Ranskan salamasodan, operaatio Barbarossan, Tyynenmeren laivastosodan, Saharan aavikkotaistelut sekä ratkaisun hetket Stalingradissa, Normandiassa ja Iwo Jimalla 150 väritetyn valokuvan ja tapahtumia kuvaavien kertomusten kautta. Yksi kirjan kohokohdista on Talin–Ihantalan taistelu Kannaksella 1944.
Kirjan tekijät ovat Anders Frankson ja Niklas Lindblad. Frankson on sotahistorioitsija, joka on julkaissut useita arvostettuja teoksia toisesta maailmansodasta ja kylmästä sodasta. Graafikko Lindblad on herättänyt henkiin toisen maailmansodan mustavalkoiset valokuvat.
Toinen maailmansota väreissä -kirja ilmestyy painettuna 21.8. Teoksen on suomentanut Anu Koivunen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Viisas tietokirja pohtii erilaisia käsityksiä suomalaisista perheistä14.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Meillä kotona -teos tarkastelee miten perheyhteys ja -kulttuuri muotoutuu, perheiden muutoksia sekä perheisiin liittyvää häpeää ja vaiettuja asioita.
Kuinka olla viisaasti vaativa?13.8.2025 12:25:16 EEST | Tiedote
Tiedämme, että vaativuus kuormittaa, uuvuttaa sekä rikkoo kehoa ja mieltä. Itsensä haastaminen on kuitenkin myös innostavaa ja palkitsevaa. Onko vaativuus ymmärretty siis väärin? Psykologin puhutteleva uutuusteos auttaa erottamaan hyödyllisen vaativuuden haitallisesta.
Uusi kotimainen kirja migreenistä ohjaa löytämään itselle parhaiten sopivat hoitokeinot1.8.2025 14:15:25 EEST | Tiedote
Diplomi-insinööri Katja Ojalan uutuuskirja Migreeni esittelee kaikki migreenin yleisimmin tunnetut hoitokeinot ja auttaa lukijaa löytämään itselleen parhaiten sopivat hoitomuodot.
Opi ymmärtämään hermostosi kieltä – Airikka Nurmela johdattaa uudessa tietokirjassaan vagushermon saloihin29.7.2025 08:22:00 EEST | Tiedote
Hermostomentori Airikka Nurmela yhdistää helposti lähestyttävässä uutuuskirjassaan uusinta hermostotietoa, mindfulnessia ja omakohtaisia kokemuksia. Miten hermosto vaikuttaa ajatteluusi, tunteisiisi ja kehoosi? Miten voit lisätä levollisuutta ja hyvää oloa elämääsi?
Roope Lipastin Kuuma linja kuvaa villisti, lämpimästi ja haikeasti 80-luvun nuoruutta kylmän sodan ja ydintuhon pelon Suomessa1.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailmaa ei voi pelastaa, mutta voiko edes rakkaitaan? Roope Lipastin Kuuma linja on vangitseva kasvutarina ja tarkkanäköinen ajankuva maailmasta, joka tuntuu yllättävän tutulta jälleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme