Atena

Upea historiateos näyttää toisen maailmansodan väreissä

18.8.2025 09:01:58 EEST | Atena | Tiedote

Historiakirjan värikuvat herättävät vanhat valokuvat henkiin ja tuovat toisen maailmansodan aiempaa lähemmäksi. 

Toinen maailmansota on totuttu näkemään mustavalkoisena, mutta värikuvat sotanäyttämöiltä Normandiasta Karjalankannakselle ja Pearl Harborista Pohjois-Afrikkaan muuttavat sen, kuinka katsomme historiaa. Sotilaiden asepuvut saavat oikeat sävyt, tankkien ruosteläiskät nousevat esiin. 

Näyttävä tietokirja esittelee Ranskan salamasodan, operaatio Barbarossan, Tyynenmeren laivastosodan, Saharan aavikkotaistelut sekä ratkaisun hetket Stalingradissa, Normandiassa ja Iwo Jimalla 150 väritetyn valokuvan ja tapahtumia kuvaavien kertomusten kautta. Yksi kirjan kohokohdista on Talin–Ihantalan taistelu Kannaksella 1944.

Kirjan tekijät ovat Anders Frankson ja Niklas Lindblad. Frankson on sotahistorioitsija, joka on julkaissut useita arvostettuja teoksia toisesta maailmansodasta ja kylmästä sodasta. Graafikko Lindblad on herättänyt henkiin toisen maailmansodan mustavalkoiset valokuvat.

Toinen maailmansota väreissä -kirja ilmestyy painettuna 21.8. Teoksen on suomentanut Anu Koivunen

Tietoja julkaisijasta

Atena on osa Otava-konsernia. 

