Upea historiateos näyttää toisen maailmansodan väreissä

Opi ymmärtämään hermostosi kieltä – Airikka Nurmela johdattaa uudessa tietokirjassaan vagushermon saloihin 29.7.2025 08:22:00 EEST | Tiedote

Hermostomentori Airikka Nurmela yhdistää helposti lähestyttävässä uutuuskirjassaan uusinta hermostotietoa, mindfulnessia ja omakohtaisia kokemuksia. Miten hermosto vaikuttaa ajatteluusi, tunteisiisi ja kehoosi? Miten voit lisätä levollisuutta ja hyvää oloa elämääsi?