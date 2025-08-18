Uusi pakohuone aukeaa Tapiolaan 1.9.

18.8.2025 09:51:43 EEST | Lukittu huone Oy | Tiedote

Lukittu huone Oy avaa Espoon Tapiolaan syyskuun alussa uuden pakohuoneen.

Yrittäjät Jari Saarhelo ja Eeva Mäkelä toisen uuden pakohuonepelin kulisseissa.
Yrittäjät Jari Saarhelo ja Eeva Mäkelä toisen uuden pakohuonepelin kulisseissa. KUVA: Hannu Hurme

Toimipisteeseen avautuu kaksi pakopeliä. Peli nimeltä Villeä odottaessa vie pelaajat 80-luvulle aerobicin, Commodore 64:n, VHS-videoiden, roolipelien ja upouusien paikallisradioiden maailmaan. Pelielämyksen tukena käytetään kehittynyttä AI-teknologiaa.

Vangitsevassa taidenäyttelyssä pelaajat pääsevät kokemaan taiteilija Ansa Vaaran luomat taideteokset. Ulospääsy näyttelystä ei kuitenkaan ole itsestään selvää, sillä Ansa on nimensä mukainen. Pelissä on uudenlainen rakennustekninen innovaatio.

"Pyrimme tuomaan uudenlaisia konsepteja, teknologiaa ja elämyksiä Suomen pakopelikenttään. Toisessa peleistämme on kehittyneitä tekoälyominaisuuksia ja toisessa rakennustekninen innovaatio." sanoo Eeva Mäkelä Lukitun Huoneen toimitusjohtaja.

Yhteyshenkilöt

Eeva Mäkelä
Toimitusjohtaja
045 272 5170
eeva.makela@huoneescapes.fi

Kuvat

KUVA: Hannu Hurme
Linkit

Lisätietoja yrityksestä:

Lukittu huone Oy, perustamisvuosi 2025

Uusien pakohuonepelien sijainti: Huone-pakopelit, Revontulentie 8, 02100 Espoo

Pakohuonepelit ovat avoinna varauksen mukaan. Pelit varataan netissä https://huoneescapes.fi/fi/varaa-pakohuonepeli.

