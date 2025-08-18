Uusi pakohuone aukeaa Tapiolaan 1.9.
Lukittu huone Oy avaa Espoon Tapiolaan syyskuun alussa uuden pakohuoneen.
Toimipisteeseen avautuu kaksi pakopeliä. Peli nimeltä Villeä odottaessa vie pelaajat 80-luvulle aerobicin, Commodore 64:n, VHS-videoiden, roolipelien ja upouusien paikallisradioiden maailmaan. Pelielämyksen tukena käytetään kehittynyttä AI-teknologiaa.
Vangitsevassa taidenäyttelyssä pelaajat pääsevät kokemaan taiteilija Ansa Vaaran luomat taideteokset. Ulospääsy näyttelystä ei kuitenkaan ole itsestään selvää, sillä Ansa on nimensä mukainen. Pelissä on uudenlainen rakennustekninen innovaatio.
"Pyrimme tuomaan uudenlaisia konsepteja, teknologiaa ja elämyksiä Suomen pakopelikenttään. Toisessa peleistämme on kehittyneitä tekoälyominaisuuksia ja toisessa rakennustekninen innovaatio." sanoo Eeva Mäkelä Lukitun Huoneen toimitusjohtaja.
Yhteyshenkilöt
Eeva Mäkelä
Toimitusjohtaja
045 272 5170
eeva.makela@huoneescapes.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoja yrityksestä:
Lukittu huone Oy, perustamisvuosi 2025
Uusien pakohuonepelien sijainti: Huone-pakopelit, Revontulentie 8, 02100 Espoo
Pakohuonepelit ovat avoinna varauksen mukaan. Pelit varataan netissä https://huoneescapes.fi/fi/varaa-pakohuonepeli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.