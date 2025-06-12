Medirex liittyy osaksi Mehiläisen terapiapalveluita Kokkolassa
Fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tarjoava Medirex Oy liittyy osaksi Mehiläisen terapiapalveluita 1.9.2025 alkaen. Yli 20 kuntoutuksen ammattilaista siirtyvät Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä. Toiminta jatkuu entiseen tapaan Uintikeskus Vesiveijarissa sekä Hagströminkulmassa.
Medirex on Suomen suurimpia yksityisiä kuntoutusalan perheyrityksiä, joka tarjoaa kattavasti fysioterapia-, toimintaterapia-, psykoterapia- ja hierontapalveluita sekä lymfahoitoja. Yritys on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.
– On hienoa saada Medirexin huippuosaajat osaksi Mehiläisen terapiapalveluita. Yhdessä pääsemme tarjoamaan Kokkolan alueen asiakkaillemme entistä laajempia ja vaikuttavampia kuntoutuspalveluita. Yhteinen osaamisemme ja pitkä kokemus alalta luovat myös uusia mahdollisuuksia kehittää palveluitamme, iloitsee Mehiläisen terapiapalveluiden johtaja Heikki Tiitinen.
– Yrityskaupalla halutaan varmistaa toimintamme kehittäminen ja sen turvaaminen muuttuvassa terveydenhuollon ja kuntoutusalan palveluympäristössä. Tuottamamme monipuoliset kuntoutuspalvelut pysyvät entisellään ja asiakkaamme saavat myös jatkossa saman laadukkaan ja henkilökohtaisen palvelun kuin ennenkin. Myös yhteistyötä nykyisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa jatketaan saumattomasti, sanoo Medirexin toimitusjohtaja Aino Nurmi.
Medirex palvelee asiakkaita Kokkolassa kahdessa toimipisteessä: Uintikeskus Vesiveijarissa osoitteessa Kaarlelankatu 55, sekä Hagströminkulmassa osoitteessa Pitkänsillankatu 1–3 D. Fysio- ja toimintaterapeutit toteuttavat kuntoutusta myös kotikäynteinä, päiväkodeissa ja kouluissa.
Medirexin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nurmi on toiminut Medirexin yrittäjänä vuodesta 1983.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, Heikki Tiitinen, terapiapalveluiden johtaja, heikki.tiitinen@mehilainen.fi, p. 0400 648 663
- Medirex, Aino Nurmi, toimitusjohtaja, aino.nurmi@medirex.fi, p. 044 304 7027
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.
