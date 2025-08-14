Kela/FPA

Kela pyytää työnantajia siirtymään pian Ilmoitin.fi-palvelusta muihin asiointipalveluihin

19.8.2025 08:13:02 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

30.9.2025 on viimeinen päivä, jolloin työnantajat voivat hakea Kelan etuuksia eSARA-tiedostoilla Ilmoitin.fi-palvelussa. Sen jälkeen työntekijöihin liittyviä etuuksia kuten sairaus- tai vanhempainpäivärahoja voi hakea joko tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa

Kela luopuu vanhenevan tekniikan vuoksi eSARA-tiedostojen vastaanottamisesta. 30.9.2025 on viimeinen päivä, jolloin eSARA-tiedostoja voi lähettää Kelaan.

Kela suosittelee, että eSARA-tiedostoilla etuuksia hakevat isot työnantajat siirtyvät hakemaan tukia tulorekisterissä ja pienet joko tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.

Palkkaohjelmasta pitää voida lähettää poissaolotietoja tulorekisteriin

Tulorekisteri sopii erityisesti isoille työnantajille, jotka hakevat paljon työnantajille kuuluvia etuuksia. Tulorekisterin kautta voi hakea etuuksia helposti omalla palkkaohjelmalla. Hakuprosessi on pitkälti automatisoitu, ja työnantaja voi lähettää kerralla usean työntekijän hakemuksia. Lähetettyjä hakemuksia voi tarkastaa Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.

Kelan työnantajaetuuksien hakeminen tulorekisterissä vaatii palkkaohjelman, josta voi lähettää poissaolotietoja. Ennen tulorekisterin siirtymistä työnantajan täytyy myös Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa antaa suostumus sähköisiin päätöksiin ja varmistaa, että työnantajan tilinumero on ilmoitettu.

Pienille työnantajille sopii hakemiseen Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu

Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu sopii hyvin pienille työnantajille, jotka hakevat etuuksia harvemmin.

Päiväraha- ja korvauspalvelussa työnantaja voi hakea kerrallaan yhtä työntekijää koskevia etuuksia. Palvelua on helppo käyttää, koska se ohjaa käyttäjää täyttämään hakemustiedot oikein.  Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa voi lähettää myös ilmoituksia ja liitteitä.  

Lue lisää

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee 19.6.–1.8. arkisin klo 9–15. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Tilaa Kelan uutiskirjeitä

Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye