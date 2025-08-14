Kela pyytää työnantajia siirtymään pian Ilmoitin.fi-palvelusta muihin asiointipalveluihin

Kela luopuu vanhenevan tekniikan vuoksi eSARA-tiedostojen vastaanottamisesta. 30.9.2025 on viimeinen päivä, jolloin eSARA-tiedostoja voi lähettää Kelaan.

Kela suosittelee, että eSARA-tiedostoilla etuuksia hakevat isot työnantajat siirtyvät hakemaan tukia tulorekisterissä ja pienet joko tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.

Palkkaohjelmasta pitää voida lähettää poissaolotietoja tulorekisteriin

Tulorekisteri sopii erityisesti isoille työnantajille, jotka hakevat paljon työnantajille kuuluvia etuuksia. Tulorekisterin kautta voi hakea etuuksia helposti omalla palkkaohjelmalla. Hakuprosessi on pitkälti automatisoitu, ja työnantaja voi lähettää kerralla usean työntekijän hakemuksia. Lähetettyjä hakemuksia voi tarkastaa Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.

Kelan työnantajaetuuksien hakeminen tulorekisterissä vaatii palkkaohjelman, josta voi lähettää poissaolotietoja. Ennen tulorekisterin siirtymistä työnantajan täytyy myös Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa antaa suostumus sähköisiin päätöksiin ja varmistaa, että työnantajan tilinumero on ilmoitettu.

Pienille työnantajille sopii hakemiseen Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu

Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu sopii hyvin pienille työnantajille, jotka hakevat etuuksia harvemmin.

Päiväraha- ja korvauspalvelussa työnantaja voi hakea kerrallaan yhtä työntekijää koskevia etuuksia. Palvelua on helppo käyttää, koska se ohjaa käyttäjää täyttämään hakemustiedot oikein. Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa voi lähettää myös ilmoituksia ja liitteitä.

