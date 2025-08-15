Herttoniemen metroaseman kulkureitit muuttuvat 1.9. – liukuportaat eivät ole käytössä
Kaupunkiliikenne Oy kunnostaa Herttoniemen metroasemaa. Kunnostustyöt etenevät aseman A- ja B-sisäänkäyntien lippuhallissa, jossa työt siirtyvät lippuhallin toiselle puolelle maanantaina 1.9.2025. Lippuhallin molemmat liukuportaat ja hissi ovat pois käytöstä. C-sisäänkäynnillä K-Supermarket Hertan päädyssä sijaitseva hissi on käytössä normaalisti.
Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt etenevät. A- ja B-sisäänkäyntien lippuhallin itäisen puolen remontti valmistuu maanantaina 1.9., jonka jälkeen metrolaiturille kuljetaan taas itäisten portaiden kautta.
Kunnostustyöt siirtyvät lippuhallin läntiselle puolelle, ja kulku läntisen puolen portaista metrolaiturille suljetaan.
Aseman molemmat liukuportaat ovat pois käytöstä 1.9. alkaen. Liukuportaat uusitaan, ja ne ovat tämänhetkisen arvion mukaan käytössä lokakuussa 2025.
Lippuhallin hissi A- ja B-sisäänkäynneillä on uusimistöiden vuoksi pois käytöstä arviolta lokakuulle saakka. C-sisäänkäynnillä K-Supermarket Hertan päädyssä sijaitseva hissi on käytössä normaalisti.
Kunnostustyöt parantavat aseman turvallisuutta ja viihtyisyyttä
Metroaseman piha-alueiden kunnostustyöt jatkuvat edelleen. Tällä hetkellä käynnissä on vedeneristystyöt sekä uuden kiveyksen asennus. Kesän aikana on kunnostettu bussipysäkkien katokset.
Metroaseman lippuhalleissa kunnostetaan pinnat sekä uusitaan valaistus, julkisivulasit ja verkkoseinämät.
Metrolaitureille on asennettu näkövammaisille tarkoitettuja taktiileja, joiden on tarkoitus parantaa erityisryhmien turvallista kulkemista metroasemalla. Kyseessä on koko metroverkostoa koskeva pilotointihanke, jonka tavoitteena on parantaa metrolaitureiden turvallisuutta. Varsinainen pilotointitapahtuma on tarkoitus järjestää syksyn aikana.
Metroaseman kunnostamishankkeen tavoitteena on lisätä aseman käyttömukavuutta, parantaa turvallisuutta ja varmistaa teknisten järjestelmien luotettava toiminta. Kunnostustyöt on määrä saada päätökseen vuoden 2025 aikana.
