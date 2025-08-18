Vaasan kansalaisopisto Alman lukuvuosi alkaa syyskuussa – ilmoittautuminen käy vilkkaana

”Ilmoittautuminen käynnistyi toukokuussa vilkkaasti ja viime lukuvuoteen verrattuna ilmoittautuneiden määrän odotetaan jopa hieman kasvavan syyskuun alkuun mennessä. Suosituimpia kursseja ovat jälleen olleet mm. jooga-, pilates-, keramiikka-, savi-, yksinlaulu-, pianonsoitto-, ompelu- ja puutyökurssit sekä suomen ja italian alkeiskurssit. Odotetusti osa suosituimmista kursseista täyttyi minuuteissa, mutta tilaa on vielä monilla kursseilla”, kertoo kansalaisopisto Alman rehtori Sannasirkku Autio.

Alma tarjoaa vuosittain yli 1000 kurssia 16 000 oppijalle kymmenellä eri ainealueella. Kurssit ja luennot ovat avoimia kaikille. Alma toimii Vaasan lisäksi Vähässäkyrössä, Laihialla ja Isossakyrössä. Myös verkko- ja opintopistekurssien valikoima Almassa on kattava.

Uusia kursseja lisätään verkkopalveluun ympäri vuoden. Ajankohtaista tarjontaa voi seurata Alman verkkosivuilla ja some-kanavissa. Kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Kurssitarjontaan voi tutustua ja kursseille ilmoittautua verkossa osoitteessa: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa. Verkossa ilmoittautumisen lisäksi kursseille voi ilmoittautua paikan päällä ja puhelimitse Alman palvelupisteissä Vaasassa: Raastuvankatu 31, puh. 0400 868 110 (ma-pe klo 8–16) sekä Raastuvankatu 33, puh. 040 6299 133 (ma-to klo 10–14).

Kansalaisopisto Alma tarjoaa uusien taitojen oppimisen riemua ja satoja mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan.