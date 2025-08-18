Huutoniementielle uusi hidaste – rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen 18.8. alkaen
Huutoniementielle Haapaniementien kohdalle rakennetaan hidasteeksi korotettu suojatie. Työt aloitetaan maanantaina 18.8.2025 ja niiden arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.
Ajoneuvoliikennettä ohjataan työmaan aikana tilapäisin liikennevaloin, ja toinen ajokaista on vuorollaan pois käytöstä. Lisäksi viereinen bussipysäkki on poissa käytöstä töiden ajan.
Nykyinen liikenteenjakaja puretaan ja tilalle rakennetaan korotettu suojatie, mikä kaventaa kadun leveyttä kyseisessä kohdassa.
Työt ovat osa Huutoniementien pyörätien saneerausta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tom StenTyönjohtajaPuh:0401597658tom.sten@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Roparnäsvägen får ett nytt farthinder – byggarbetena påverkar trafiken från och med den 18 augusti18.8.2025 10:48:00 EEST | Pressmeddelande
På Roparnäsvägen byggs vid Aspnäsvägen ett upphöjt övergångsställe som ska fungera som farthinder. Arbetena inleds måndagen den 18 augusti 2025 och beräknas pågå i cirka två veckor.
Österbottens museidag firas den 24 augusti med öppna dörrar18.8.2025 10:36:15 EEST | Pressmeddelande
Museidagens syfte är att lyfta fram Österbottens mångsidiga museer och det frivilliga hembygdsarbetet. I år deltar 28 museer runtom i Österbotten.
Pohjanmaan museopäivää vietetään 24.8. avoimin ovin18.8.2025 10:36:11 EEST | Tiedote
Museopäivän tarkoitus on tuoda esille Pohjanmaan monipuolisia museoita ja vapaaehtoista kotiseututyötä. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu 28 museota eri puolilta Pohjanmaata.
Vasa är med och tar hand om Östersjön15.8.2025 15:23:11 EEST | Pressmeddelande
Vasa är åter med i kampanjen för Östersjön i augusti. Kampanjen Magknip av plast som pågår 18–31.8 vill påminna om var skräpet hör hemma. På Östersjödagen 28.8.2025 ordnas ett familjeevenemang där konst och natur möts på Österbottens museum.
Vaasa mukana huolehtimassa Itämerestä15.8.2025 15:20:12 EEST | Tiedote
Vaasa on jälleen mukana kampanjoimassa Itämeren puolesta elokuussa. Mahanpuruja muovista -kampanja 18.-31.8.2025 muistuttaa roskien oikeasta paikasta. Itämeripäivänä 28.8.2025 järjestetään perhetapahtuma, jossa taide ja luonto kohtaavat Pohjanmaan museolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme