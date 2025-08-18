Vaasan kaupunki - Vasa stad

Huutoniementielle uusi hidaste – rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen 18.8. alkaen

18.8.2025 10:47:38 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Huutoniementielle Haapaniementien kohdalle rakennetaan hidasteeksi korotettu suojatie. Työt aloitetaan maanantaina 18.8.2025 ja niiden arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.

Ajoneuvoliikennettä ohjataan työmaan aikana tilapäisin liikennevaloin, ja toinen ajokaista on vuorollaan pois käytöstä. Lisäksi viereinen bussipysäkki on poissa käytöstä töiden ajan.

Nykyinen liikenteenjakaja puretaan ja tilalle rakennetaan korotettu suojatie, mikä kaventaa kadun leveyttä kyseisessä kohdassa.

Työt ovat osa Huutoniementien pyörätien saneerausta.

