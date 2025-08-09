Pääministeri Orpo: Puolueiden vastuullisuus punnitaan sitoutumisessa velkajarruun
Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.
Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.
”Tässä ratkaisussa punnitaan puolueiden vastuullisuus. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat kulloisenkin hallituksen käsissä”, Orpo sanoi puhuessaan kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Oulussa.
Orpo korostaa, että hallitus on estänyt Suomen ajautumisen hallitsemattomaan velkakierteeseen. Hallitus on tehnyt miltei kymmenen miljardin euron sopeutukset.
”Suomen talouden saaminen kestävälle pohjalle on useamman vaalikauden työ. Valtiovarainministeriön mukaan seuraavalla vaalikaudella menosäästöjä olisi löydettävä kuudesta kymmeneen miljardia, jotta pystymme kattamaan kasvavat puolustus- ja hoivamenot. Yhtäkään puoluetta ei pidä päästää helpolla. Jokaisen puolueen on kerrottava suomalaisille rehellisesti ja uskottavasti, lukujen kera, miten se saisi säästöt aikaiseksi. Se jos mikä olisi reilua”, Orpo sanoo.
Pääministerin mukaan hallitus tekee syksyn budjettiriihessä päätökset noin miljardin euron lisäsäästöistä. Säästöjen lisäksi velaksi elämisen lopettaminen edellyttää talouden kasvua.
”Onneksi meillä on tänään perusteltu syy optimismiin. On kiistaton tosiasia, että talouden kasvu on alkanut. Teollisuudessa, erityisesti kemian- ja metalliteollisuudessa, tilauskirjat ovat täyttyneet rivakammin kuin vuotta aiemmin. Yhdysvaltojen ja EU:n tullisopimus ei anna aihetta riemuun, mutta kauppasodan uhan väistyminen selkeyttää yritysten näkymiä. Saksan valtava investointiohjelma tuo suomalaisille yrityksille tilauksia ja suomalaisille töitä”, Orpo sanoo.
Pääministeri muistuttaa, että Suomi on yksi puhtaan siirtymän ja teknologian kärkimaista ja se näkyy jo tehdyissä ja valmistelussa olevista investoinneista. Myös puolustusteollisuus on vahvassa kasvussa. Suomalaisten ostovoimaa vahvistavat hallituksen tekevät kevennykset työn verotukseen, palkkojen nousu, alhaiset korot ja hintojen maltillistuminen.
”Ensi vuoden alusta kaikkien verotus kevenee lisää, progressio kevenee. Merkittävää on myös vuoden 2027 alusta voimaan tuleva yhteisöveron kevennys kahdella prosenttiyksiköllä. Kun kasvu pääsee vauhtiin, hallituksen jo tekemät päätökset tukevat sitä”, Orpo sanoo.
Ukraina tarvitsee turvatakuut
Ukrainan presidentti Zelenskyi tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Trumpin Washingtonissa. Pääministeri Orpo korostaa, että Suomi ja Eurooppa seisovat Ukrainan rinnalla. Tästä kertoo myös se, että tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tapaamiseen.
”Jatkamme Ukrainan tukena tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tulitauon ja rauhan aikaansaamiseksi. Ukrainan tulevaisuudesta ei voi puhua ilman Ukrainaa. Vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle ovat olennainen osa kestävää rauhaa”, Orpo sanoo.
Lisätiedot:
Erityisavustaja Veera Svahn, p. 040 020 5191
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluesihteeriksi Maggie Keskisen9.8.2025 15:10:02 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Keskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2025.
Raine Tiessalo Toivo-ajatuspajan toiminnanjohtajaksi1.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäällikkö Raine Tiessalo on nimitetty ajatuspaja Toivon uudeksi toiminnanjohtajaksi. Toivon päätehtävänä on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja herättää ratkaisukeskeistä julkista keskustelua Suomen menestyksen kannalta tärkeistä teemoista. “Ajatuspajan tulee olla päivänpolitiikkaa edellä ja tuoda tutkitut faktat ja kriittisetkin näkökulmat mielipiteenmuodostuksen tueksi. Näin vahvistamme myös kokoomuksen tulevaisuuden ohjelmatyötä”, Toivoa hallinnoivan Kansallisen kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä sanoo. “Tiessalon monipuolinen kokemus journalismista, viestinnästä ja vaikuttamisesta ovat juuri sitä, mitä tarvitsemme.” Toimittajana Tiessalo on toiminut muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Pariisissa, kansainvälisten uutistoimistojen Bloomberg Newsin ja AFP:n kirjeenvaihtajana Helsingissä ja mediayrittäjänä MustReadissa. Tiessalo on kirjoittanut taloutta ja yhteiskuntaa käsittelevi
Petteri Orpo: Suomalaisilla jo perusteltua aihetta uskoa tulevaisuuteen7.6.2025 17:16:06 EEST | Tiedote
Suomalaisilla on jo perusteltua aihetta optimismiin ja hallituksen tekemät uudistukset alkavat jo näkyä vahvasti esimerkiksi yritysten suunnitelmissa, kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo arvioi. Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä puhuneen Orpon mukaan optimismista on pidettävä kiinni erityisesti lasten ja nuorten tähden.
Petteri Orpo äänivyöryllä Euroopan kansanpuolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi30.4.2025 15:22:08 EEST | Tiedote
Euroopan kansanpuolueen (EPP) Espanjan Valenciassa kokoontunut puoluekokous on valinnut kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen. Orpo tuli valituksi varapuheenjohtajavaalin suurimmalla äänimäärällä. Orpo oli ehdolla Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolueiden yhteisenä ehdokkaana. ”On mahtavaa jatkaa työtä Euroopan johtavan poliittisen liikkeen johdossa. EPP:llä on valtavasti vaikutusvaltaa niin komissiossa, neuvostossa kuin Euroopan parlamentissakin. Se tarjoaa merkittävän foorumin viedä Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin eurooppalaisessa päätöksenteossa. Saamani suuri henkilökohtainen äänimäärä kertoo, että kokoomukseen luotetaan Euroopassa ja suomalaisilla näkemyksillä on väliä”, Orpo sanoi valinnan jälkeen. EPP:n kaksipäiväinen sääntömääräinen puoluekokous päättyi keskiviikkona. Kokouksen pääasiallisena asiana oli uuden puheenjohtajan, puoluesihteerin, rahastonhoitajan sekä varapuheenjohtajien valinta. Kokouksessa päätettiin lisäk
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdolla EPP:n varapuheenjohtajaksi Espanjan Valenciassa29.4.2025 16:24:59 EEST | Tiedote
Orpo on ehdolla varapuheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle. Varapuheenjohtajat valitaan keskiviikkona. Orpon toiminta varapuheenjohtajana on mahdollistanut laajan verkoston rakentamisen ja jatkuvan keskusteluyhteyden Euroopan eri poliittisten toimijoiden kanssa sekä osallistumisen poliittiseen ohjelmatyöhön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme