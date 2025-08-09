Pääministeri Orpo: Puolueiden vastuullisuus punnitaan sitoutumisessa velkajarruun

Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.

”Tässä ratkaisussa punnitaan puolueiden vastuullisuus. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat kulloisenkin hallituksen käsissä”, Orpo sanoi puhuessaan kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Oulussa.

Orpo korostaa, että hallitus on estänyt Suomen ajautumisen hallitsemattomaan velkakierteeseen. Hallitus on tehnyt miltei kymmenen miljardin euron sopeutukset.

”Suomen talouden saaminen kestävälle pohjalle on useamman vaalikauden työ. Valtiovarainministeriön mukaan seuraavalla vaalikaudella menosäästöjä olisi löydettävä kuudesta kymmeneen miljardia, jotta pystymme kattamaan kasvavat puolustus- ja hoivamenot. Yhtäkään puoluetta ei pidä päästää helpolla. Jokaisen puolueen on kerrottava suomalaisille rehellisesti ja uskottavasti, lukujen kera, miten se saisi säästöt aikaiseksi. Se jos mikä olisi reilua”, Orpo sanoo.

Pääministerin mukaan hallitus tekee syksyn budjettiriihessä päätökset noin miljardin euron lisäsäästöistä. Säästöjen lisäksi velaksi elämisen lopettaminen edellyttää talouden kasvua.

”Onneksi meillä on tänään perusteltu syy optimismiin. On kiistaton tosiasia, että talouden kasvu on alkanut. Teollisuudessa, erityisesti kemian- ja metalliteollisuudessa, tilauskirjat ovat täyttyneet rivakammin kuin vuotta aiemmin. Yhdysvaltojen ja EU:n tullisopimus ei anna aihetta riemuun, mutta kauppasodan uhan väistyminen selkeyttää yritysten näkymiä. Saksan valtava investointiohjelma tuo suomalaisille yrityksille tilauksia ja suomalaisille töitä”, Orpo sanoo.

Pääministeri muistuttaa, että Suomi on yksi puhtaan siirtymän ja teknologian kärkimaista ja se näkyy jo tehdyissä ja valmistelussa olevista investoinneista. Myös puolustusteollisuus on vahvassa kasvussa. Suomalaisten ostovoimaa vahvistavat hallituksen tekevät kevennykset työn verotukseen, palkkojen nousu, alhaiset korot ja hintojen maltillistuminen.

”Ensi vuoden alusta kaikkien verotus kevenee lisää, progressio kevenee. Merkittävää on myös vuoden 2027 alusta voimaan tuleva yhteisöveron kevennys kahdella prosenttiyksiköllä. Kun kasvu pääsee vauhtiin, hallituksen jo tekemät päätökset tukevat sitä”, Orpo sanoo.

Ukraina tarvitsee turvatakuut

Ukrainan presidentti Zelenskyi tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Trumpin Washingtonissa. Pääministeri Orpo korostaa, että Suomi ja Eurooppa seisovat Ukrainan rinnalla. Tästä kertoo myös se, että tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tapaamiseen.

”Jatkamme Ukrainan tukena tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tulitauon ja rauhan aikaansaamiseksi. Ukrainan tulevaisuudesta ei voi puhua ilman Ukrainaa. Vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle ovat olennainen osa kestävää rauhaa”, Orpo sanoo.

