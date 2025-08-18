Kaatumistehtävien hoito nopeutui pohjoisessa Keski-Suomessa
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistettiin 5.5.2025 yhteistyö ensihoidon, kenttäjohdon, turvapuhelinkeskuksen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä. Yhteistyö koski turvapuhelinhälytysten hoitoa kaatumistehtävissä. Toiminta-alueeksi rajattiin aluksi Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Karstula ja Kannonkoski. Ensihoidon ja turva-auttajien yhteistyötä laajennetaan pohjoisen Keski-Suomen mallin mukaisesti tänään (18.8.2025) Joutsaan, Keuruulle, Hankasalmelle, Konnevedelle ja Jämsään. Varsinainen tilannekeskus avautuu Sairaala Novan läheisyyteen lokakuussa.
Ensimmäisen vaiheen tulokset lupaavia
Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyön tavoitteena oli saada turvapuhelinhälytyksen tehneelle kaatuneelle henkilölle mahdollisimman nopeasti apua ensihoidon toimesta, mikäli turva-auttajan ei olisi mahdollista päästä autettavan asiakkaan luokse tarpeeksi ajoissa. Näissä tilanteissa kenttäjohto arvioi turvapuhelinkeskukselta tulleen virka-apu pyynnön tilannekuvan perusteella eli olisiko ensihoidon mahdollista järjestää virka-apua turva-auttajille. Reilun kahden kuukauden perusteella yhteistyö virka-apu pyynnöistä ensihoidon ja turvapuhelinkeskuksen välillä on ollut hyvää ja sujuvaa. Esimerkiksi kesäkuussa potilaan luokse päästiin keskimäärin 23 minuutissa.
- Reilun parin kuukauden aikana turvapuhelinkeskus pyysi noin kymmenkunta kertaa virka-apua ensihoidolta, jossa turva-auttajat eivät ennättäneet avuntarvitsijan luokse tarpeeksi nopeasti. Turvapuhelinkeskuksen henkilökunta on pitänyt yhteistyötä tervetulleena, kertoo palvelupäällikkö Sanna Liljeroos.
Myös ensihoitajilta saatujen kommenttien perusteella yhteistyö on koettu positiiviseksi, eivätkä virka-aputehtävät ole aiheuttaneet päivittäiseen toimintaan mitään häiriötä.
- Ensihoitajilta on saatu myös sellaista palautetta, että tällainen yhteistyö on tuonut myös heidän työhönsä mielekästä tekemistä etenkin hiljaisella pohjoisen Keski-Suomen alueella. Tietyt kaatumistilanteet eivät ole pelkästään asiakkaan avustamista ylös, vaan siinä voi olla kyse esimerkiksi lonkkamurtumasta, jonka ensihoitajat pystyvät hoidon tarpeen arvion jälkeen helposti toteamaan ja potilas on päässyt nopeasti lopulliseen hoitoon Sairaala Novaan, kertoo ensihoitopäällikkö Anssi Aunola.
Hyvin kokemusten perusteella ensihoidon ja turva-auttajien yhteistyötä laajennetaan pohjoisen Keski-Suomen mallin mukaisesti tänään (18.8.2025) myös Joutsaan, Keuruulle, Hankasalmelle, Konnevedelle ja Jämsään.
Koko Keski-Suomen hyvinvointialueen laajuinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus avataan Sairaala Novan läheisyyteen lokakuussa
Sairaala Nova läheisyyteen avataan tilojen valmistuttua lokakuussa koko Keski-Suomen hyvinvointialueen kattava sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Tuolloin saman tilannekeskuksen sisällä toimivat yhteistyössä ympärivuorokautisesti jo ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet sosiaali- ja kriisipäivystys, ensihoidon kenttäjohto sekä turvapuhelinkeskus. Näiden lisäksi tilannekeskukseen mukaan tulevat myös kotisairaalassa toimiva Kohta yksikkö, joka on erikoistunut ikääntyvien äkillisiin terveysongelmiin sekä tilannekeskusta koordinoivat tilannekeskuspäivystäjät.
Yhteistyön tavoitteena on sujuvat palvelut ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä
Tilannekeskuksen tavoitteena on tehostaa ympärivuorokautisesti toimivien yksiköiden resurssien käyttöä. Tilannekeskuksessa tilannekeskuspäivystäjät näkevät nopeasti erilaisten teknisten ohjelmistojen ja järjestelmien avulla, mitkä yksiköt ovat käytettävissä ja missä ne sijaitsevat. Tehostetun yhteistyön avulla apu saadaan oikeaan paikkaan nopeammin ja järkevämmin. Kiireelliset tehtävät ovat aina etusijalla ja ne hoidetaan kuten ennenkin.
- Tilannekeskuksen toimijoiden tehtävänä on auttaa hyvinvointialueen eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä ja niiden henkilökuntaa ennakoimattomissa kiireettömissä tehtävissä. Tämä tuo turvaa eritysesti ilta- ja yöaikaan työskentelevälle henkilökunnalle, jotka tulevat jatkossa saamaan apua ja tukea tilannekeskuksen henkilökunnalta ympärivuorokautisesti, vuoden jokaisena päivänä, toteaa projektipäällikkö Joni Lehtonen.
Tilannekeskuksella on myös mahdollisuus reagoida ympärivuorokautisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmeneviin erilaisiin häiriötilanteisiin, joista esimerkkinä vaikkapa sähkönjakelun häiriöt.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Joni Lehtonen, projektipäällikkö, p. 040 523 2831, joni.m.lehtonen@hyvaks.fi
Sanna Liljeroos, palvelupäällikkö, p. 050 517 0240, sanna.liljeroos@hyvaks.fi
Anssi Aunola, ensihoitopäällikkö, Päivystys ja ensihoito, p. 040 832 1510, anssi.aunola@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
