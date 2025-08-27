Polttavan ajankohtainen kirja Venäjän häikäilemättömästä hybridivaikuttamisesta
Mitä hybridivaikuttaminen on, ja miksi sitä tapahtuu juuri nyt? Poliitikan toimittaja Iida Hallikaisen ja hybridiosaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolaisen yhdessä kirjoittama kirja avaa Venäjän uudenlaisen sodankäynnin muotoja ja tarjoaa työkaluja varautua sen aiheuttamiin uhkiin.
Mitä on hybridisota, ja mitä keinoja Venäjä käyttää lännen horjuttamiseksi? Mitä itänaapurimme tavoittelee? Uusi tietokirja selvittää perusteellisesti hybridivaikuttamisen taustoja. Hybridioperaatioista on tullut osa uudenlaista sodankäyntiä, harmaata aluetta rauhan ja sodan välimaastossa. Nämä operaatiot ovat osa Venäjän pyrkimystä heikentää lännen asemaa, ja Kiinalla on osuutensa näiden toimien mahdollistajana. Käynnissä on konflikti, jossa kilpaillaan myös globaalin etelän markkinoista. Suomi on jo joutunut vastaamaan näihin uhkiin, ja niihin on oltava valmis vastaamaan jatkossakin.
Kirjassa avataan muun muassa venäläislasten huostaanottokohua, Suomen ja Venäjän rajakriisejä, Airiston Helmi -operaatiota, vuonna 2022 ratkennutta Hanhikiven tilannetta sekä itämerellä tapahtuneita kaasuputki- ja kaapelivaurioita. Kirjaa varten on haastateltu eturivin päättäjiämme, jotka kertovat, miten näihin tilanteisiin on varauduttu ja mitä niistä on seurannut. Haastateltavien joukossa ovat muun muassa presidentti Sauli Niinistö, pääministerit Jyrki Katainen, Juha Sipilä ja Petteri Orpo, kyseisten hallituskausien ulko- ja puolustusministerit, muita keskeisiä ministereitä ja muutama muu tapahtumien kannalta keskeinen henkilö.
Nyt julkaistavan tietokirjan ovat kirjoittaneet Iida Hallikainen ja Jukka Savolainen. Hallikainen on poliitikan toimittajat ry:n puheenjohtaja ja Ilta-Sanomien politiikan toimittaja, joka on erikoistunut turvallisuuspolitiikkaan. Savolainen on tehnyt pitkän kansainvälisen uran Suomen Rajavartiolaitoksessa merivartioupseerina ja työskentelee tällä hetkellä Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtajana.
Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä -kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 25.9.
Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: ilmo.muuronen@otava.fi
KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN
Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 25.9. kello 09.30-10.30 Otavaan. Koska tilaa on rajatusti, pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 22.9. mennessä.
Missä: Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10
Milloin: Perjantaina 25.9. klo 09.30 - 10.30
Ilmoittautumiset: ilmo.muuronen@otava.fi
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
