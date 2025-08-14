Espoon kaupunki - Esbo stad

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi kolmea suunnitteluvarausta

18.8.2025 10:50:21 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa kolmea eri suunnitteluvarausta Espoonlahdesta, Pohjois-Tapiolasta ja Kauklahdesta. Lisäksi se päätti, että Nöykkiössä sijaitsevan Finnoonpuiston urheilutontin hakumenettely päättyy, eikä tonttia tulla vuokraamaan tai varaamaan hakumenettelyyn osallistuneille.

Espoonlahden metroaseman välittömässä läheisyydessä olevien alueiden varausta jatkettiin SRV Rakennus Oy:lle asuinkerrostalojen sekä liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten. Varausalueen suuren koon takia varauksen voimassaolo on jaksotettu kahteen eri ajankohtaan, 31.5.2026 saakka ja 30.11.2026 saakka. Varauksia jatkettiin entisin ehdoin.

Pohjois-Tapiolan Louhentorin kiinteistön varausta SRV Rakennus Oy:lle asuinrakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten jatkettiin 31.12.2026 saakka entisin ehdoin.

Kauklahdesta, osoitteessa Räävelintie 1, olevan alueen varausta Suomen Pesukone Oy:lle autopesulahankkeen suunnittelua varten jatkettiin 31.5.2026 saakka entisin ehdoin.

Finnoonpuiston urheilutonttia ei vuokrata hakumenettelyyn osallistuneille

Jaosto päätti, että Nöykkiössä sijaitsevan Finnoonpuiston urheilutontin hakumenettely päättyy, eikä tonttia tulla vuokraamaan tai varaamaan hakumenettelyyn osallistuneille.

Hakumenettelyn hakuaikana 9.5.-8.8.2022 saapui yhteensä kolme hakemusta. Kaupunki haastatteli kaikki kolme hakijaa ja pyysi haastattelujen perusteella hakijoilta tarjoukset tontista maksettavasta vuosivuokrasta.

Esitetyt hankkeet eivät kuitenkaan riittävästi vastanneet kaupungin odotuksiin ja tarpeisiin, siksi tontin vuokraamista tai varaamista ei esitetty hakumenettelyyn osallistuneille.

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen startup-hautomo FR8-hankkeesta.

espoon kaupunkikaupunginhallituselinkeino- ja kilpailukykyjaosto

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

