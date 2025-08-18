Lauttasaaren monitoimitalon suunnittelu käynnistyy
Lauttasaareen suunnitellaan uutta monitoimitaloa. Alustavan aikataulun mukaan talo valmistuisi vuonna 2032. Rakennukseen sijoittuisivat myös Lauttasaaren kirjasto sekä nuorisotalo. Lisäksi rakennukseen suunnitellaan päiväkotia. Elo-syyskuussa kaupunkilaiset voivat osallistua Lauttasaaren tulevaisuuden kirjasto- ja nuorisopalveluiden suunnitteluun vastaamalla asukaskyselyyn 18.8.–10.9., osallistumalla työskentelyyn Lauttasaari-päivässä 30.8. tai kirjastossa 1.–10.9.2025.
Lauttasaaren kirjasto sekä suomen ja ruotsinkieliset nuorisotalot toimivat tällä hetkellä Lauttasaaressa osoitteessa Pajalahdentie 10. Ne ovat vilkkaassa käytössä: Lauttasaaren kirjastossa vieraili vuonna 2024 yhteensä 207 117 asiakasta ja he lainasivat aineistoja yhteensä 251 936 kertaa. Nuorisotalo Apajan ja ruotsinkielisen Ungdomsgården Drumsön ohjatussa toiminnassa oli vuonna 2024 mukana yhteensä 17 643 nuorta. Lisäksi tiloissa toimivien järjestöjen kautta joko suomen- tai ruotsinkieliseen toimintaan osallistui yhteensä 10 766 kaupunkilaista.
Nyt käynnistyvässä suunnitteluvaiheessa on tavoitteena käydä dialogia kaupunkilaisten kanssa siitä, minkälaisia kirjasto- ja nuorisopalveluja Lauttasaaressa tulevaisuudessa tarvittaisiin. Tiedonkeruussa tavoitteena on ymmärtää kaupunkilaisten käyttäjätarpeita suunnittelun tueksi, esimerkiksi minkälaisia toiminnallisia ja tunnelmaan liittyviä toiveita kaupunkilaisilla on palveluja ja tiloja koskien tai minkälaisia asiakaspolkuja tulee ottaa huomioon tiloja suunnitellessa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella kaupunkilaisille toimivat ja ajanmukaiset, esteettömät ja houkuttelevat tilat.
"Tilahankkeet antavat meille kaupungin toimijoille mahdollisuuden kehittää palveluja ja asiakaskokemusta, ja siihen pyrimme myös tässä hankkeessa. Tunnistamme hyvin, että aikojen saatossa kaupunkilaisten toiveet ja tarpeet palveluille muuttuvat ja kehittyvät. Tulevaisuutta ei kukaan osaa yksin ennustaa, ja siksi on tärkeää, että kaupunkilaiset tuovat näkemyksiään tässä vaiheessa näkyviin", kertoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen.
Lauttasaaren kirjaston erityispiirteenä on muihin kirjastoihin verrattuna sen huomattavasti laajempi hyllylainakäyttö; kirjastossa ei tehdä pelkästään varauksia, vaan sieltä etsitään luettavaa. Kirjaston valikoima on monipuolinen ja aineistoa on runsaasti lapsille ja aikuisille. Myös kirjaston omatoimikäyttöaste on suuri, noin 100 kävijää päivässä. Kirjasto on muiden aluekirjastojen tapaan koululais- ja päiväkotiryhmien ja erilaisten tapahtumien käytössä. Asiakkaat hakevat kirjastoista myös yhä enemmän tiloja opiskeluun, hiljaiseen lukemiseen, keskittymiseen ja työskentelyyn. Viimeksi mainittuja tiloja on Lauttasaaren kirjaston nykyisissä tiloissa vähän tarjolla.
Lauttasaaren nuorisotalo Apajan ja Ungdomsgården Drumsön tiloissa nuoret voivat rennon hengailun lisäksi esim. pelata sählyä tai jalkapalloa, skeitata Apajan omalla minirampilla, soittaa treenikämpällä, harrastaa erilaisissa kuvataideryhmissä, käydä kerhoissa, osallistua erilaisiin tapahtumiin – tai järjestää niitä itse. Kädentaidot ja kuvataide ovat toimipisteen erityisiä painopisteitä. Lisäksi Lauttasaaren tiloissa järjestetään keskitetysti nuorten Sankarit- toimintaa, joka on eri tavoin vammaisille 15–29-vuotiaille nuorille suunnattua vapaa-ajan nuorisotalo- ja harrastustoimintaa.
Osallistu suunnitteluun
Asukaskysely
Vastaa asukaskyselyyn
Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Lauttasaari-päivä
Lauttasaaren kirjasto, nuorisotalo Apaja ja Ungdomsgården Drumsö ovat mukana omalla pisteellään Lauttasaari-päivässä. Tule tapaamaan työntekijöitä, kertomaan toiveita ja ideoimaan palveluja pisteellemme. Lauttasaari-päivä la 30.8. klo 12–16 (Kasinonranta, Lauttasaari). Lisätiedot: Lauttasaari-päivä
Ideaseinät kirjastossa
Ideaseinät esillä ja työstettävinä Lauttasaaren kirjaston aulassa 1.–10.9.2025. Lauttasaaren kirjasto, Pajalahdentie 10 A. Vapaa pääsy.
Nuorten avoimen toiminnan ilta
Nuorisopalvelut käsittelevät aihetta nuorten kanssa nuorten avoimen toiminnan illassa 10. 9.2025 klo 18. Lauttasaaren nuorisotalo Apaja, Pajalahdentie 10a B. Vapaa pääsy.
Juha AhonenToimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunkiPuh:050 411 3033juha.a.ahonen@hel.fi
Anne EuramaaVuorovaikutusasiantuntijaPuh:09 3103 2411anne.euramaa@hel.fi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Staden börjar planera ett allaktivitetshus på Drumsö18.8.2025 12:10:33 EEST | Pressmeddelande
Om allt går enligt planerna är det nya allaktivitetshus som staden planerar på Drumsö färdigbyggt år 2032. Allaktivitetshuset rymmer bland annat Drumsö bibliotek, en ungdomsgård och ett daghem. Helsingforsborna har tre möjligheter att delta i planeringen av husets biblioteks- och ungdomstjänster i augusti och september: svara på en invånarenkät 18.8–10.9, delta i Drumsödagen 30.8 eller besöka biblioteket 1.9–10.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme