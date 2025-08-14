SDP:n Paula Werning: Hallitus epäonnistui, yksityiset terveysjätit voittivat ja tavallinen ihminen hävisi

SDP EDUSKUNTA

Ylen uutinen tänään 18.8.2025 yksityislääkärien Kela-korvauksista kertoo karun faktan: Orpon hallituksen korottamat Kela-korvaukset lähes kolminkertaistivat valtion yksityislääkärikorvauksiin käyttämät verorahat, mutta tästä huolimatta tavallisen ihmisen hoitoonpääsy ei ole parantunut. Käytännössä kymmeniä miljoonia euroja veronmaksajien rahoja on pumpattu yksityisille terveysjäteille ilman merkittäviä tuloksia, toteaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
– Suurin osa suomalaisista turvautuu julkiseen terveydenhuoltoon, koska yksityinen on edelleen monelle liian kallis, vaikka Kela-korvausta on nostettu. Hyötyjiä ovat ainoastaan yksityiset terveysjätit, ja ne ihmiset, jotka kävisivät muutenkin yksityisellä lääkärillä. Tavallinen eläkeläinen, lapsiperhe tai pienituloinen ei hyödy tästä uudistuksesta ollenkaan, mutta maksaa sen kyllä verojen kautta, korostaa Werning.

Julkinen terveydenhuolto on se ainoa turva, kun omaa tai läheisen terveyttä kohtaa hätä. Mikäli emme sitä vahvista, hoitojonot pitenevät, hoito viivästyy ja ihmisten epävarmuus hoidon saannista kasvaa. SDP:n viesti on selvä: verorahat on käytettävä siellä, missä ne tekevät oikeasti hyvää. Tämä tarkoittaa perusterveydenhuoltoa ja hyvinvointialueita.

– Sairaus ei katso pankkitiliä, eikä hoitoonpääsy saa riippua lompakon paksuudesta. Julkinen terveydenhuolto on tavallisen ihmisen turvaverkko, ja sen repiminen rikki on vastuutonta politiikkaa. Selvää on, että Kela-korvauksia korottamalla hoitojonoja ei lyhennetä. Hallituksen tukiuudistus on epäonnistunut, linjaa Werning. 

Yhteyshenkilöt

