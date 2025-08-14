Uusi Attendo-koti avautuu Oulun Jääliin – tarjoaa asumispalveluita vahvaa tukea tarvitseville kehitysvammaisille
Attendo Jätti tarjoaa 15 ympärivuorokautista asumispaikkaa kehitysvammaisille asukkaille. Koti sijaitsee luonnonläheisellä alueella, ja se on suunniteltu vastaamaan asukkaiden yksilöllisiin ja vaativiin tuen tarpeisiin. Ensimmäiset asukkaat muuttavat elokuun aikana.
Attendo Jätti on yksikerroksinen ja esteetön rakennus, jonka suunnittelussa on huomioitu erityistarpeet, kuten aistiyliherkkyydet ja turvallisuutta korostavat rakenteet. Koti koostuu kolmesta ryhmäkodista, joissa jokaisessa on viisi tilavaa (30 m²) asuntoa omalla terassilla. Lisäksi rakennuksessa on rauhoittumishuone, muunneltavia yhteistiloja sekä suojattu piha-alue.
Jätissä toteutetaan Attendon Puhti-konseptia, joka on kehitetty erityisesti vahvaa tukea tarvitseville kehitysvammaisille. Konseptiin kuuluu ennakoiva tutustuminen asukkaisiin ennen muuttoa, jotta heidän yksilölliset tarpeensa ja voimavaransa voidaan kartoittaa huolellisesti.
"Jätissä tilojen muunneltavuus on keskeistä, sillä jokaisella asukkaalla on omanlaiset tarpeet. Meillä on erityisesti suunniteltu ympäristö, joka huomioi sekä rakenteiden kestävyyden että aistiympäristön rauhallisuuden", kertoo aluepäällikkö Marika Salmela.
Puhti-konseptissa korostuu vahva moniammatillinen osaaminen. Henkilöstö koostuu muun muassa autismi- ja neuropsykiatrisista asiantuntijoista, ja henkilökunta on koulutettu toimimaan vaativissa tilanteissa. Rakennuksessa hyödynnetään ajanmukaista teknologiaa, kuten huoneiden teknisten ratkaisujen etäohjausmahdollisuutta.
Attendo Jätti tarjoaa mielekästä arkea ja vapaa-aikaa asukkaiden omien voimavarojen ja toiveiden mukaisesti.
“Jättiin muuttavat asukkaat saavat tuekseen räätälöidyn ja turvallisen ympäristön sekä osaavan tiimin, joka mahdollistaa, että jokainen asukas saa elää omannäköistä täyttä elämää”, Salmela ynnää.
