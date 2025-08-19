Metsähanhen metsästysalueet ja -rajoitukset ennallaan
Metsähanhen metsästys tapahtuu tänä syksynä samalla alueella ja samoin rajoituksin kuin viime vuonna. Taigametsähanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja metsästysaluetta on laajennettu pienin askelin. Saalismäärä on kasvanut aluelaajennusten myötä. Metsästysalueen ja -rajoitusten pitäminen viimevuotisina antaa tärkeää tietoa aluelaajennusten vaikutuksista kokonaissaaliiseen ja metsästyksen kestävyydestä.
Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu 20.8. kello 12.00–27.8.
- Kainuun maakunnassa
- Lapin maakunnassa, lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen sekä valtatien E8 merenpuoleisia alueita Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kunnissa
- Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Hailuodon kuntaa sekä valtatie E8 merenpuoleisia alueita Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulun, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kunnissa. Metsästys on kuitenkin sallittua valtatie E8 ja seututie 813 välisellä alueella.
Metsästykseen on säädetty yhden metsähanhen metsästäjäkohtainen kausikiintiö. Lisäksi ravintohoukuttimen käyttö ja pellolta metsästys on kielletty. Rajoitusten tarkoituksena on turvata perinteisen suo- ja erämaapyynnin toteutuminen ja metsästyksen kestävyys. Metsähanhisaalista koskee saalisilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus on helpointa tehdä Oma riista -palvelussa.
Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi metsähanhihavainnot kannattaa merkitä Oma riistaan. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Laadukas riistatieto on edellytys metsästyksen oikein mitoitetulle säätelylle.
-Tarkentuneen riistatiedon ja muuttoreittitason kannanhoidon ansiosta hanhikanta on elpynyt ja sen metsästys on mahdollista. Metsästystä rajoitetaan, jotta turvataan Suomen pesimäkannan säilyminen. Viime vuonna tehdyn metsästysalueen laajennuksen vaikutuksia kokonaissaaliiseen on tarpeen seurata vielä ainakin tämän syksyn ajan, Mikael Luoma Suomen riistakeskusta kertoo.
Metsähanhen runsaslukuisemman alalajin, tundrametsähanhen metsästys on viime vuosien tapaan sallittu loka-marraskuussa maan kaakkoisosien rajatulla alueella.
Metsästysaluerajaus ei ole sidottu hallintorajoihin
Metsästysaluerajauksissa voidaan tarpeen mukaan hyödyntää maanteitä ja muita selkeitä luonnosta löytyviä rajalinjoja, kuten jokia. Nykyinen osin maanteiden mukaan rajattu metsästysalue täydentää kunta- tai maakuntarajoihin perustuvaa säätelyä ja ottaa huomioon eliö- ja luonnonmaantieteelliset alueet. Maantiessä kulkeva raja on lisäksi helposti todettavissa maastossa.
Metsähanhen metsästyksen maanteihin perustuva rajaus mahdollistaa perinteisen metsästyksen Kainuun maakunnassa, Lapin rannikkokuntien sisämaan sekä Pohjois-Pohjanmaan erämaissa. Samalla kielletään metsähanhen metsästys rannikon merihanhijahdin yhteydessä ja alueilla, missä kanta on harva tai alueet ovat helposti saavutettavia.
Lähetä kuva saalislinnusta
Saaliksi saadun metsähanhen päästä ja siivestä toivotaan kuvia osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvia käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan. Lisää viestiin tiedoksi saaliin saantipäivä ja -kunta. Kattava tieto saaliin alalajijakaumasta koko metsästysalueelta on edellytys pyyntialueen laajentamiselle tulevaisuudessa.
Koulutusmateriaalia vastuullisesta vesilinnustuksesta (riistainfo.fi)
Mikael LuomaRiistapäällikkö, PohjanmaaPuh:029 431 2271mikael.luoma@riista.fi
