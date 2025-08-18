Kirkon päiväkerhotyö täyttää 80 vuotta – Tapiolan kirkolla näyttely päiväkerhomuistoista ja Aarne Alligaattorin ilmaiskonsertti
Päiväkerhotossut, punainen kerhopullo, triangelin kilinä ja kerhotädin syli. Seurakunnan päiväkerhot ovat jättäneet monelle espoolaiselle lämpimiä muistoja. Päiväkerhomuistoihin voi tutustua taidenäyttelyssä syyskuussa Tapiolan kirkolla. 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Espoon seurakunnat kutsui lapsiperheet myös ilmaiseen Aarne Alligaattorin konserttiin.
Kirkon päiväkerhotoiminta täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Päiväkerhot syntyivät vuonna 1945 Turussa paikallisen äidin aloitteesta. Äiti toivoi seurakuntaan lapsille virikkeellistä arkitoimintaa, ja nopeasti päiväkerhot levisivät ympäri Suomen.
Espoon seurakunnat on kerännyt rakkaimpia ja hauskimpia päiväkerhomuistoja vuosikymmenten varrelta. Nykyisten päiväkerholaisten kädentaiteeseen sekä entisten kerholaisten muistoihin voi tutustua taidenäyttelyssä 2.–14.9. Tapiolan kirkolla. Näyttely on avoinna kirkon aulassa ma–pe klo 8–20, la toiminnan mukaan ja su klo 8–18.
Juhlavuoden huipentumaan, Aarne Alligaattorin -ilmaiskonsertteihin la 13.9. klo 13 ja 15 Tapiolan kirkolla ilmoittautuminen aukesi 13.8. Konsertit tulivat ennätysvauhtia täyteen ja mukaan ilmoittautui yhteensä noin 1400 osallistujaa.
Päiväkerhomuistoissa korostuu turvallinen tunnelma, kerhokaverit ja lasten virret
Espoon seurakuntien päiväkerhomuistokyselyyn vastasi 32 ihmistä. Vastanneet kertovat, että päällimmäisenä päiväkerhosta on jäänyt mieleen turvallinen tunnelma, välittävät ohjaajat, eväshetket, yhteiset juhlat ja lasten virret. Osalle päiväkerho on antanut sykäyksen hengellisyyteen ja joku löytänyt sydänystävän, jonka kanssa pitää yhtä vielä aikuisena.
”Muistan lempeän ja rauhallisen tunnelman. Juhlat oli erityisiä…Lisäksi muistan joulupussin, jossa oli rusinapaketti, mandariini, laku, pipari ja tarroja.”- päiväkerholainen vuosilta 1979–1983
”Muistan punaisen kerhoreppuni, jossa oli karhun kuva. Muistan kerhopulloni ja punaiset tossut. Muistan ihanan Maija-ohjaajan.”
”Sain sydänystävän, jonka kanssa kävimme eskarin ja peruskoulun. Lukio erotti meidät, mutta löysimme toisemme hiekkalaatikolta, kun lapsemme olivat pieniä.” - 90-luvun päiväkerholainen
”Iltalaulu eli Jumalan kämmenellä jäi sydämeen pysyvästi. Luottamus elämään ja siihen, että elämä kantaa, usko kantaa.” - päiväkerholainen 90-luvun alusta
Espoolaisvanhemmat tyytyväisiä päiväkerhoihin – 2-vuotiaat vilkkain kävijäryhmä
Päiväkerhojen osallistujamäärä on laskenut 2000-luvulla, mutta yhä noin 300 espoolaista 2–5-vuotiasta käy seurakunnan päiväkerhossa. Espoon seurakuntien päiväkerhot ovat pääosin maksuttomia, poikkeuksena Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Esbo svenska församlingin kerhot, joissa on käytössä kausimaksut.
Päiväkerholaisten huoltajat ovat tyytyväisiä seurakuntien päiväkerhotoimintaan. Tämä selviää Espoon seurakuntien keväällä 2024 tekemästä kyselyssä, johon vastasi 109 päiväkerholaisen espoolaista huoltajaa. 88 prosenttia vastaajista piti ohjaajien ammatillisuutta ja osaamista erinomaisena. Myös kerhopaikkojen sijaintia piti erinomaisena 79 prosenttia vastaajista. Eniten muutostoiveita liittyy kerhojen toiminta-aikoihin ja kerhopaikan tiloihin ja välineisiin.
Omaa aikaa vanhemmille – lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi
Suurin osa Espoon seurakuntien päiväkerhoihin osallistuvista on kirkon jäseniä, mutta kerhot ovat avoimia myös kirkkoon kuulumattomille. Seurakunnan päiväkerhojen merkitys kristillisen kasvatuksen vahvistajana tulee esiin muistokyselyn lisäksi päiväkerholaisten vanhempien huoltajakyselyssä. 54 prosenttia huoltajista kokee, että päiväkerho tukee perhettä kristillisessä kasvatuksessa.
Päiväkerholaisten huoltajat pitävät päiväkerhotoiminnassa kaikkein tärkeimpinä seuraavia: sosiaalisten taitojen kehittymistä ja niissä tukemista (89 %), leikkiä (76 %), lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemista (75 %), kädentaitoja (51 %), ulkoilua (48 %) sekä kristillistä kasvatusta (38 %).
Kevään 2025 huoltajakyselyssä vanhemmat kokevat tärkeäksi myös sen, että päiväkerhot antavat heille aikaa asioiden hoitamiseen ja itsestään huolehtimiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina HänninenKasvatuksen asiantuntijaEspoon seurakuntayhtymä / yhteinen seurakuntatyöPuh:040 513 0837tiina.hanninen@evl.fi
Laura Vähäsarjaviestinnän asiantuntija, pastoriEspoon seurakuntien viestintäpalvelutPuh:040 733 9878laura.vahasarja@evl.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Kyrkans dagklubbsverksamhet firar 80 år med dagklubbsminnen och Arne Alligator-konsert i Hagalund18.8.2025 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Många Esbobor minns sin tid i kyrkans dagklubb med värme; de mjuka tossorna, triangelns kling-klang och barnledarens famn. I september kan man bekanta sig med dessa minnen på en konstutställning i Hagalunds kyrka. Dagklubbarnas 80-årsjubileum kulminerar med Arne Alligator-gratiskonsert lördag 13.9.
Esbo församlingars starka miljöarbete fortsätter: Klockarmalmens begravningsplats får Green Flag Award-pris för fjärde gången14.8.2025 13:00:00 EEST | Nyheter
EMBARGO 14.8.2025 kl. 13:00 I Finland har man igen belönat grönområden som underhålls och förvaltas väl. I år belönades sammanlagt 27 objekt. Klockarmalmens begravningsplats i Esbo kyrkliga samfällighet fick Green Flag Award-utmärkelsen redan för fjärde gången. Det förnyade priset har förutsatt kontinuerlig årlig förbättring.
Espoon seurakuntien vahva ympäristötyö jatkuu: Kellonummen hautausmaalle Green Flag Award -palkinto jo neljättä kertaa14.8.2025 13:00:00 EEST | Uutinen
Suomessa on jälleen palkittu hyvin ylläpidettyjä ja hallinnoituja viheralueita, tänä vuonna yhteensä 27 kohdetta. Espoon seurakuntayhtymän Kellonummen hautausmaalle Green Flag Award -tunnustus myönnettiin jo neljättä kertaa. Palkinnon uusiminen on edellyttänyt jatkuvaa vuosittaista parantamista.
The Espoo Parish Union’s strong environmental work continues: Kellonummi Cemetery receives Green Flag Award for the fourth time14.8.2025 13:00:00 EEST | News
Finland’s well-maintained and managed green areas have been granted more awards, 27 locations this year. This is the fourth time the Espoo Parish Union’s Kellonummi Cemetery receives the Green Flag Award. To receive the award multiple times requires continuous improvement every year.
Juhlitaan yhdessä Espoo-päivää elokuun viimeisenä viikonloppuna12.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Espoo-päivä on kaikkien espoolaisten yhteinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Tarjolla on myös mahdollisuus mennä vaivatta naimisiin Hääyö-tapahtumassa Espoo-päivän iltana!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme