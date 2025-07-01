Kilpailua vääristävään ja syrjivään apteekkiverolakiin tarvitaan muutoksia

Yliopiston Apteekin lääkemyynti tuottaa tällä hetkellä liiketappiota 11 miljoonaa euroa vuodessa. Esitetyt lääketaksan ja apteekkiveron muutokset kasvattavat liiketappiota 3 miljoonalla eurolla. Tappiot johtuvat lääketaksan ja progressiivisen apteekkiveron yhdistelmästä sekä Yliopiston Apteekin lakisääteisistä lääkehuoltoon liittyvistä yhteiskunnallisista erityistehtävistä.



Lakiesityksen mukaan apteekit maksavat apteekkiveroa 0–43 % lääkemyynnin myyntikatteestaan. Progressiivista apteekkiveroa ei ole käytössä missään muussa maassa kuin Suomessa. Progressiivista verotusta ei myöskään ole käytössä millään muulla toimialalla Suomessa.



“Paras tapa uudistaa apteekkitaloutta on poistaa apteekkivero kokonaan ja laskea apteekkien lääkemyynnin myyntikatetta vastaavalla summalla. Tämä laskisi lääkkeiden kuluttajahintoja ja valtion lääkekorvauksia. Vaihtoehtoisesti apteekkiveron voi muuttaa myös tervettä kilpailua edistäväksi tasaveroksi”, sanoo Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.



Esitettyyn apteekkiverolakiin tarvittavat muutokset



Jos apteekkivero kaikesta huolimatta päätetään toteuttaa progressiivisena, siihen tulee tehdä vähintään seuraavat muutokset:

Lakiin kirjataan, että luvanhaltijakohtainen apteekkiveron kokonaisveroaste (=apteekkiveron määrä/apteekkiveron peruste) voi olla enintään 36 %. Tällöin Yliopiston Apteekin apteekkiveron veroaste vastaa suurimpien yksityisapteekkien kokonaisveroastetta. Tämä ei aiheuta muutoksia esitetyn apteekkiverotaulukon veroluokkiin.

Apteekkiveroa maksetaan apteekin lääkemyynnin myyntikatteesta (ei toimitusmaksuista tai muista palveluista).

Mikäli esitettyyn apteekkiverolakiin sisältyvää ilmeistä syrjintää ja kilpailun vääristymistä ei korjata, Yliopiston Apteekki harkitsee vakavasti kantelun tekemistä Euroopan komissiolle.