Talentia: Hallituksen suunnittelemat veromuutokset ammattijärjestöjen jäsenmaksuun heikentävät palkansaajien asemaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa jyrkästi hallituksen esityksiä, jotka poistaisivat työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja kaavamaisen työhuonevähennyksen verovähennysoikeuden sekä leikkaisivat työsuhdepolkupyörien veroetua. Talentian mukaan muutokset heikentävät työntekijöiden asemaa, järjestäytymistä ja joustavan työn edellytyksiä sekä luovat hallinnollista epäselvyyttä.
Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto rankaisee palkansaajia verosanktiolla
Talentia katsoo, että jäsenmaksut ovat menoja, jotka syntyvät sekä tulojen hankkimisesta että niiden säilyttämisestä – eli nykyisen toimeentulon, palkan ja työehtojen turvaamisesta – täyttäen verotuksen luonnollisten vähennysten kriteerit. Luonnollisiksi vähennyksiksi katsotaan kulut, jotka syntyvät väistämättä tulojen hankinnasta ja säilyttämisestä, näitä voivat olla ammattijärjestön jäsenmaksun lisäksi esimerkiksi työvälineet ja -tilat.
– Työmarkkinajärjestöt parantavat jäsentensä ansaintamahdollisuuksia työehtosopimusten, neuvonnan ja oikeusturvan kautta. Vastaavien palvelujen ostaminen markkinoilta olisi yksittäiselle palkansaajalle erittäin kallista. Esimerkiksi tunnin juristin konsultaatio voi maksaa 300 euroa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Esitys on Talentian mukaan ristiriidassa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa ja heikentäisi työmarkkinoiden vakautta, ennustettavuutta sekä eläketurvan kehittämistä. Lisäksi esitysluonnoksessa lain sääntely on epämääräistä, mikä loisi tulkinta- ja ristiriitatilanteita ja lisäisi hallinnollista kuormaa järjestöissä ja Verohallinnossa.
Työsuhdepolkupyörän ja työhuonevähennyksen poisto heikentävät työntekijän asemaa eikä esitys huomioi tästä aiheutuvia seurannaisvaikutuksia
Etä- ja hybridityö vähentää matkustamista, mikä parantaa ajankäytön tehokkuutta ja lisää tuottavuutta. Kaavamainen työhuonevähennys on ollut hallinnollisesti kevyt ja toimiva tapa huomioida kotona tehtävän työn kustannukset.
– Kotiin varattu työskentelytila ei saa olla verotuksessa huonommassa asemassa kuin kodin ulkopuolelta vuokrattu työtila, Karsio korostaa.
Talentian mukaan vähennyksen poistaminen heikentäisi joustavan työn edellytyksiä ja olisi ristiriidassa tavoitteessa tukea joustavaa työntekoa.
Vastaavasti työsuhdepolkupyörien veroedun poistaminen vain reilun neljän vuoden jälkeen on Talentian mukaan esimerkki tempoilevasta veropolitiikasta.
Talentian mukaan arvio muutoksen tuomista verotuloista ei huomioi sen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ja kustannuksia muille osapuolille. Muutos lisäisi työnantajien, työntekijöiden ja verohallinnon hallinnollista taakkaa, heikentäisi kansanterveyttä työmatkapyöräilyn vähentyessä ja johtaisi työpaikkojen vähenemiseen pyöräilyalan yrityksissä. Esitys ei myöskään tuo säästöjä, koska veroedulla on ollut dynaamisia talousvaikutuksia.
Talentia vaatii hallitusta luopumaan esityksistä, jotka heikentävät palkansaajien oikeuksia ja järjestäytymisen edellytyksiä.
Lue koko Talentian lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2026 tuloveroasteikosta ja verolain muutoksista.
Tutustu myös Talentian muihin lausuntoihin, kannanottoihin ja vaikuttamistyöhön.
Jenni Karsio
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.
