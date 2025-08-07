RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu Turussa – budjettiriihi käsittelyssä
RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu perinteiseen kesäkokoukseensa Turussa 18.–19.8. Kokouksen aikana ryhmä keskittyy erityisesti budjettiriiheen ja syksyn poliittisiin linjauksiin.
– Emme voi hyväksyä valtiovarainministerin budjettiesitystä sen nykyisessä muodossa, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. Esimerkiksi koulutukseen tehtävät panostukset tulisi erityisesti turvata, sillä koulutus on avain Suomen tulevaisuuteen. Ryhmä painottaa, että kasvua tukevien toimien on oltava keskeinen osa talouspolitiikkaa – tämä on ollut RKP:n ja eduskuntaryhmän toistuva viesti.
– Emme selviä kokonaisuudesta pelkillä leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Tarvitaan konkreettisempia toimia yrittäjyyden, työllisyyden ja koko maan kasvun edistämiseksi. Meidän on myös panostettava investointeihin ja varmistettava työvoiman saatavuus. Suomi tarvitsee nyt tulevaisuuden uskoa, Andersson korostaa.
Turun kokouksessa ryhmä keskustelee vaihtoehtoisista ratkaisuista ja aloitteista, jotka sekä tukevat kasvua että turvaavat oikeudenmukaisen tulevaisuuden kaikille. RKP:n eduskuntaryhmä esittelee tiistaina omat ehdotuksensa toimista, jotka vievät Suomea eteenpäin – ei taaksepäin.
Yhteyshenkilöt
Otto AnderssonRKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 363 3112otto.andersson@riksdagen.fi
