SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vierailee Ahvenanmaalla
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vierailee 19.-20.8. Ahvenanmaalla. Lindtman tapaa Ahvenanmaan maakunnan johtoa, tutustuu Ahvenanmaan erityiskysymyksiin ja vierailee ahvenanmaalaisissa yrityksissä.
Mukana vierailulla on myös SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Lindtman ja Razmyar tapaavat ahvenanmaalaisia Maarianhaminan torille tiistaina 19.8. klo 16:30.
Vierailu toteutuu Ahvenanmaan sosialidemokraattien kutsusta.
Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
