Lasten ja nuorten tiedekasvatus sai rahoitusta – luvassa filosofisia työpajoja ja kaupunkiympäristön tutkimista
Suomen kulttuurirahasto myönsi rahoitusta tiedekasvatukseen Tiede tutuksi –apurahahaussa Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylän kesäyliopistolle. Elokuussa käynnistyvät hankkeet tarjoavat lapsille ja perheille osallistavia ja vuorovaikutteisia oppikokemuksia lähiympäristössä Jyväskylässä ja laajasti Keski-Suomessa.
Jyväskylän yliopisto sai 65 000 euroa Utopian arkkitehdit -filosofiatyöpajojen toteuttamiseen Keski-Suomessa. Utopian arkkitehdit on Jyväskylän yliopiston filosofian oppiaineessa toteutettava kaksivuotinen hanke, joka yhdistää tiedekasvatuksen ja
filosofiaa lapsille -pedagogiikan tavoitteet. Hankkeessa vahvistetaan kriittistä ajattelua, kulttuurista ymmärrystä ja demokraattista osallisuutta lasten ja nuorten arjessa sekä osana tulevaisuuden kasvattajien työkalupakkeja.
Filosofisia työpajoja järjestetään Keski-Suomen kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotapahtumissa ja muissa yhteisöissä. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia lapsi–vanhempi-työpajoja, joissa lasten lisäksi myös vanhemmat pääsevät filosofoimaan.
Toiminta kytkee filosofisen keskustelun ja paikalliset tiedekasvatustavoitteet osaksi yhteisöelämää. Sen tuotoksena syntyy avoimesti saatavilla olevia opetusmateriaaleja ja opettajan opas valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen päämääränä on edistää konkreettista utopiaa, jossa yhteinen filosofointi toimii kestävänä perustana oikeudenmukaiselle ja osallistavalle yhteiskunnalle.
JYUniorit tutkimusmatkalla omassa kaupungissaan
Jyväskylän kesäyliopisto sai 58 000 euroa hankkeeseen, jossa järjestetään kaupunkiympäristöä tutkivia tiedetyöpajoja sekä tuotetaan opetusmateriaalia 1,5 vuoden aikana. Lapsia ja perheitä kannustetaan tutkimaan elämyksellisesti tuttuja ja ennen tuntemattomia paikkoja sekä liikkumaan omassa lähiympäristössään.
Hanke vahvistaa lasten monitieteistä ympäristölukutaitoa, kartuttaa kykyä arvioida tietoa kaupunkiympäristöstä sekä lisää arvostusta omaa asuinaluetta kohtaan. Maantieteelliseksi kohteeksi valikoitui Jyväskylä, jonka monikerrokselliset maisemat ja alueet tarjoavat kiehtovia tarinoita ja esimerkkiaineistoa.
Lopputuloksena on monitieteinen kaupunkiympäristön opettamisen malli, joka on sovellettavissa erilaisiin oppimisympäristöihin. Hanke toteutetaan osana JYUniorit-toimintaa, jota järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto ja Jyväskylän yliopisto.
Lisätiedot:
Olli-Pekka Moisio, vanhempi yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, p. 040 805 4171, olli-pekka.moisio@jyu.fi
Sari Hietamäki, projektisuunnittelija, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sari.a.hietamaki@jyu.fi.
Kristiina Niemi-Kaija, koulutussuunnittelija, Jyväskylän kesäyliopisto, p. 044 760 3726, kristiina.niemi-kaija@jyu.fi
