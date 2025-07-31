Borealis ja Loiste allekirjoittivat sopimuksen datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä Kajaanissa

Borealis Data Center ja energiayhtiö Loiste Lämpö Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Borealis Data Centerin Kajaanin datakeskuksen tuottaman hukkalämmön talteenotosta ja hyödyntämisestä. Yhteistyö mahdollistaa hukkalämmön täysimittaisen hyödyntämisen paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Kun järjestelmä otetaan käyttöön, se ottaa talteen Borealiksen datakeskuksen laskentatoimintojen tuottaman lämmön Loisteen läheiseen lämpöpumppulaitokseen. Siellä lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkkoon ja edelleen jälleenkäytettäväksi lämpöenergiaksi koteihin ja yrityksiin Kajaanin alueella.

Borealis Data Center toimittaa hukkalämmön osana sitoutumistaan kestävään kehitykseen ja alueen tukemiseen. Järjestelmän arvioidaan olevan toiminnassa 1. toukokuuta 2026 mennessä. Järjestelmän suunnittelu ja investointimäärittelyt on tehty yhteistyössä Swecon kanssa, jonka tekninen ja taloudellinen analyysi varmisti kustannustehokkaan ja teknisesti kestävän ratkaisun hukkalämmön liittämiseksi kaukolämpöverkkoon.

"Datakeskukset ovat kriittistä infrastruktuuria, ja kun ne toteutetaan oikein, ne voivat tuoda suoraa hyötyä ympäröiville yhteisöille", sanoo Björn Brynjúlfsson, Borealis Data Centerin toimitusjohtaja ja toinen perustaja. "Tämä yhteistyö osoittaa, kuinka teollisuuden sivutuotteet, kuten hukkalämpö, voidaan muuttaa päivittäiseksi hyödyksi paikallisille asukkaille ja yrityksille."

LUMI-super­tietokoneen ja Suomen akateemisen tutkimusinfrastruktuurin läheisyydessä sijaitseva Kajaanin datakeskus on strategisesti sijoitettu palvelemaan organisaatioita, jotka tekevät dataintensiivistä tiedettä ja innovaatiota. Itse alue on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hyödyntäen osaa entisestä paperitehtaasta sekä paikallisesti hankittuja, ympäristöystävällisiä CLT-rakenteita (ristiinliimattu massiivipuu). Datakeskus hyötyy Suomen luotettavasta uusiutuvan energian tarjonnasta, mikä tekee siitä yhden alueen ympäristötietoisimmista laskentakeskuksista.

"Tämä tukee Loisteen strategista tavoitetta vähentää päästöjä, jotta asiakkaillemme tarjoamamme kaukolämpö olisi mahdollisimman vähäpäästöistä", sanoo Loisteen lämpöliiketoiminnan johtaja Marko Saviniemi. "Datakeskuksen hukkalämpö, jota hyödynnetään lämpöpumpuilla, ei ainoastaan vähennä päästöjä vaan myös monipuolistaa paikallista lämmöntuotantoa kaikkien eduksi."

