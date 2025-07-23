Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten näkymät hieman kohentuneet – ”Työllisyysnäkymät kuitenkin vaimeammat kuin keväällä”

Helsingin ydinkeskustan vähittäiskaupan liikevaihdossa pientä positiivista kehitystä, mutta liikevaihto ei vieläkään ole noussut koronapandemiaa edeltävälle tasolle – ”Orastavaa kehitystä on tuettava kaikin keinoin” 23.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote

Helsingin ydinkeskustan vähittäiskaupan liikevaihto ei ole vielä noussut pandemiaa edeltävälle tasolle vuoden 2024 loppuun mennessä, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä. Ilahduttavaa kehitystä ydinkeskustan vähittäiskaupassa näkyy erityisesti muotikaupassa. Ydinkeskustassa sijaitsevien hotellien liikevaihto ylitti vuoden 2019 lopun tason jo vuonna 2022 ja on sen jälkeen kehittynyt huomattavan positiivisesti. Orastavaa positiivista kehitystä näkyy myös Helsingin ydinkeskustan ravintoloiden liikevaihdon kehityksessä vuonna 2024, mutta se ei ole noussut vielä vuoden 2019 tasolle.