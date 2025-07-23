Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten näkymät hieman kohentuneet – ”Työllisyysnäkymät kuitenkin vaimeammat kuin keväällä”
Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät yhä korkeintaan kohtuullisiksi. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssista. Yritysten arvioiden mukaan näkemykset liikevaihdosta, kannattavuudesta ja suhdannenäkymistä ovat hieman valoisampia kuin viime maaliskuussa. Sen sijaan työllisyysnäkymät ovat maaliskuuta huonommat.
”Helsingin seudun yritysten toimitusjohtajille tekemässämme kyselyssä näkyy vain pieniä merkkejä paremmasta suhdanteesta. Vaikka yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä ovat vahvistuneet, kannattavuus ja suhdannenäkyvät ovat edelleen välttäviä. Työvoiman kysynnän ei odoteta vahvistuvan, joten työllisyystilanne jatkuu vaikeana”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Heikosta taloussuhdanteesta huolimatta suurin osa (64 %) vastanneista Helsingin seudun yritysten toimitusjohtajista näkee Orpon hallituksen talouspolitiikassa vähintään yritysten kasvua vauhdittavia elementtejä. 26 prosenttia katsoo, että hallituksen nykyinen politiikka ei riitä kasvun edistämiseen. Vain neljä prosenttia katsoo, että hallituksen talouspolitiikka heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia.
”Yritykset nostavat erityisesti esiin verotuksen keventämisen ostovoiman vahvistamiseksi, yritystukien suuntaamisen kasvuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen ja TKI-rahoituksen pitkäjänteisen kasvattamisen, työperäisen maahanmuuton helpottamisen sekä byrokratian karsimisen. Yritysten viesti hallitukselle on selvä: kasvu tarvitsee konkreettisia toimia, jotka lisäävät investointihalukkuutta ja vahvistavat työvoiman kysyntää”, sanoo Markku Lahtinen.
Näin Suhdannepulssi tehtiin
Helsingin seudun kauppakamari selvitti alueen yritysten näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Yritysten näkemykset ovat maaliskuusta 2025 vain hieman kohentuneet ja näkemykset ovat saldoluvuiltaan yhä negatiivisia kaikilla kysytyillä osa-alueilla liikevaihtoa lukuun ottamatta. Kysytyt osa-alueet ovat liikevaihto, kannattavuus, työllisyys ja suhdannenäkymät.
Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 405 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 8.–14.8.2025. Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.
Saldoluku on laskettu vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Edelliset Suhdannepulssit julkaistiin maaliskuussa ja joulukuussa. Seuraava Suhdannepulssi julkaistaan joulukuussa.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi 2/2025 julkaistaan tiistaina 19.8. kello 7.00 osoitteessa www.helsinki.chamber.fi. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista aamun painetuissa lehdissä.
