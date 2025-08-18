Maahan muuttaneet pedagogit oman alan töihin – “Nyt suunnittelen elämääni Suomessa eteenpäin"

Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen muuttaneella Liudmyla Stetsiukilla on takanaan yli kahdenkymmenen vuoden ura varhaiskasvatuksen opettajana ja lastenpsykologina.

Hän törmäsi kansainvälisten pedagogien koulutuspolun mainokseen sosiaalisessa mediassa ja tarttui tilaisuuteen.

– Kun näin mainoksen tästä koulutuksesta, asuin Seinäjoella, opiskelin lastenohjaajaksi ammattiopistossa ja työskentelin siivoojana, Stetsiuk kertoo.

Stetsiukin elämä mullistui, kun hänet valittiin projektiin. Muutto Helsinkiin tapahtui parissa viikossa.

– Kaikki ovat olleet niin avuliaita. Asuntokin järjestyi suomalaisen perheen kautta, josta kuulin ukrainalaiselta tutultani.

Nyt Stetsiuk työskentelee päiväkoti Vaahteramäessä varhaiskasvatuksen opettajana määräaikaisessa työsuhteessa.

Hankkeen tavoitteena on, että sen kautta työllistetyillä varhaiskasvatuksen opettajilla on määräaikaisen työsuhteen jälkeen valmiudet työskennellä kasvatusvastuullisina varhaiskasvatuksen opettajina Helsingin kaupungilla.

Kaksi polkua työelämään

Maahan muuttaneiden pedagogien polku on kotoutumisen tuen määrärahalla rahoitettu hanke, jota hallinnoi Stadin AO:n työllisyys- ja osaamispalveluiden tiimi.

Hanke sisältää kaksi koulutuspolkua, joista toinen on suunnattu varhaiskasvatusalan korkeakoulutetuille ja toinen opettajataustaisille pedagogiikan ammattilaisille. Opetuksesta vastaavat Stadin AO:n opettajat Kristiina Kotajärvi, Maarit Rantalaiho ja Eini Koivisto.

Kaupunkiyhteisessä hankkeessa ovat mukana myös kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöresurssipalvelut ja kehittämispalvelut sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelukokonaisuudet.

Koulutuspolku vastaa osaltaan kasvatusalan korkeakoulutetun henkilöstön saatavuushaasteisiin. S2-opettaja ja hankkeen koordinaattori Eini Koivisto korostaa, että kyseessä on kansainvälisille ammattilaisille suunnattu tavoitteellinen ja kokonaisvaltainen väylä työelämään.

– Haluamme edistää sitä, että osaavien, koulutettujen maahan muuttaneiden ei aina tarvitsisi pyörähtää keskiasteen koulutuksen kautta, Koivisto sanoo.

Seuraava perusopetuksen polku ja työkokeilu järjestetään syksyllä 2025. Mukaan valitaan 12 pedagogia.

Uusi kieli käyttöön

Gizem Öztürk muutti Turkista Suomeen kolme vuotta sitten. Hän toi mukanaan kielitieteilijän ja pedagogin koulutuksen sekä työkokemuksen yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Silti ovet työelämään eivät auenneet.

– Työn löytäminen oli mielestäni tosi vaikeaa Suomessa, Öztürk kertoo.

Hän aloittikin kasvatus- ja ohjausalan koulutuksen Stadin AO:ssa parantaakseen mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Kokeneelle pedagogille perusasioiden opiskelu tuntui kuitenkin turhauttavalta.

– Kurssin opettaja Kristiina kertoi minulle tästä maahan muuttaneiden pedagogien polusta. Pääsin mukaan projektiin ja sain koulunkäynninohjaajan työkokeilupaikan Hietakummun ala-asteelta Helsingistä.

Öztürk on opiskellut suomea kaksi ja puoli vuotta. Kielitaito kehittyy työn arjessa jatkuvasti.

– Koulutuksessa opimme, miten Suomen koulutusjärjestelmä toimii ja mitä lakeja siihen liittyy. Saamme samalla kielitukea, jota tarvitsemme töiden kanssa, Öztürk kertoo.

Kiinni yhteiskuntaan

Stadin AO:n opettajat jalkautuvat opiskelijoiden työpaikoille viikoittain. Tapaamisissa sekä perjantain koulupäivissä Stadin AO:n tiloissa käydään yhdessä läpi viikon aikana askarruttaneita ammatillisia asioita, alan sanastoa ja kielen rakenteita sekä harjoitellaan erilaisissa kasvatus- ja ohjaustilanteissa toimimista.

Ammatillisten opettajien oma tausta opinto-ohjaajina antaa mahdollisuuden ohjata myös urasuunnittelussa ja tutkintojen rinnastamisessa.

– Autamme myös asunnon löytämisessä, työhaastatteluissa, asioinnissa Opetushallituksen kanssa ja tarvittaessa pätevöittäviin opintoihin hakemisessa. Pyrimme tukemaan kiinnittymisessä yhteiskuntaan ja työhön, Maarit Rantalaiho kertoo.

Unelma työstä omalla alalla

Sekä Stetsiuk että Öztürk haluavat jatkaa työtään oman alansa ammattilaisina ja kehittää suomen kielen taitoaan entisestään.

Stetsiuk aikoo suorittaa yliopistossa puuttuvat opinnot, jotka vaaditaan tutkinnon tunnustamiseen. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus hakea vakituista työpaikkaa, ja päiväkoti Vaahteramäen johtajakin haluaisi pitää hänet töissä.

– Haluan kiittää kaikkia ihania opettajia Stadin AO:ssa – heidän tukensa ja palautteensa auttaa minua uskomaan itseeni, Stetsiuk sanoo.

– Ensimmäisenä vuonna muutettuani tänne odotin, että sota loppuisi ja palaisin takaisin, mutta nyt suunnittelemme tyttäreni kanssa elämäämme Suomessa eteenpäin.

Öztürkin unelma on työskennellä opettajana Suomessa. Hän on saanut Turkissa suoritetun opettajan tutkintonsa rinnastettua, mutta täydentäviä yliopisto-opintoja on vielä tehtävänä jonkin verran.

– Totta kai haluaisin työskennellä tulevaisuudessa opettajana, koska tunnen itseni aina opettajaksi, Öztürk sanoo.