Kouluhallintoa tehostamalla enemmän resursseja opetukseen – tekoäly avainasemassa

Opetusalalla on ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tekoälyä niin hallinnossa kuin opetuksen tukena. Kun rutiininomaiset tehtävät automatisoidaan, vapautuu arvokasta aikaa opettajille ja rehtoreille keskittyä pedagogiikkaan, oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja opetuksen kehittämiseen.

Tekoäly kouluhallinnon tukena voi esimerkiksi:

Automatisoida hallinnollisia prosesseja , kuten oppilaaksiotto, läsnäolotietojen hallinta, Wilma-viestinnän tuki, lukujärjestysten suunnittelu ja tiedotteiden jakelu.

, kuten oppilaaksiotto, läsnäolotietojen hallinta, Wilma-viestinnän tuki, lukujärjestysten suunnittelu ja tiedotteiden jakelu. Tehostaa resurssienhallintaa, kuten auttaa optimoimaan tilojen ja kaluston käyttöä sekä hallinnoimaan hankintoja.

kuten auttaa optimoimaan tilojen ja kaluston käyttöä sekä hallinnoimaan hankintoja. Vapauttaa aikaa pedagogiseen työhön, kuten vähentämällä hallinnollista kuormaa opettajille ja rehtoreille jää enemmän aikaa suunnitella opetusta, antaa henkilökohtaista palautetta ja tukea oppilaita.

kuten vähentämällä hallinnollista kuormaa opettajille ja rehtoreille jää enemmän aikaa suunnitella opetusta, antaa henkilökohtaista palautetta ja tukea oppilaita. Parantaa tiedonkulkua ja viestintää, kuten luoda älykkäitä järjestelmiä, jotka helpottavat kommunikaatiota kodin ja koulun välillä sekä sisäistä tiedonkulkua.

"Koulumaailmassa on valtava potentiaali tehostaa hallintoa tekoälyn avulla. Kun otamme käyttöön älykkäitä ratkaisuja, voimme varmistaa, että arvokkaat resurssit kohdennetaan suoraan opetukseen ja oppimiseen. Meidän tehtävämme on tukea opettajia, ei kuormittaa heitä turhalla byrokratialla”, kuvaa Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling.

Koulutussektorin päättäjien on nyt aika tarkastella ennakkoluulottomasti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Panostamalla moderniin hallintoon voimme varmistaa, että Suomen kouluissa on enemmän aikaa ja resursseja siihen kaikkein tärkeimpään eli laadukkaaseen opetukseen ja jokaisen oppilaan tukemiseen.

”Kehotamme koulutuksen järjestäjiä ja päättäjiä laatimaan strategian tekoälyn käyttöönotolle kouluhallinnossa. Yhteistyöllä ja rohkeilla päätöksillä voimme varmistaa, että Suomen kouluissa on tulevaisuudessa entistä enemmän aikaa oppimiseen ja entistä vähemmän hallinnointiin”, Welling sanoo.