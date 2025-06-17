Kouluhallintoa tehostamalla enemmän resursseja opetukseen – tekoäly avainasemassa
Suomalainen koulujärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu, mutta koulujen ja opetusalan hallinnollinen taakka kasvaa jatkuvasti. Opettajien ja rehtoreiden aika kuluu liian usein hallintoon, mikä on pois opetuksesta ja oppilaiden kohtaamisesta. Nyt on aika keventää hallintoa tekoälyn avulla, jotta voimme palauttaa resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan: opetustyöhön.
Opetusalalla on ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tekoälyä niin hallinnossa kuin opetuksen tukena. Kun rutiininomaiset tehtävät automatisoidaan, vapautuu arvokasta aikaa opettajille ja rehtoreille keskittyä pedagogiikkaan, oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja opetuksen kehittämiseen.
Tekoäly kouluhallinnon tukena voi esimerkiksi:
- Automatisoida hallinnollisia prosesseja, kuten oppilaaksiotto, läsnäolotietojen hallinta, Wilma-viestinnän tuki, lukujärjestysten suunnittelu ja tiedotteiden jakelu.
- Tehostaa resurssienhallintaa, kuten auttaa optimoimaan tilojen ja kaluston käyttöä sekä hallinnoimaan hankintoja.
- Vapauttaa aikaa pedagogiseen työhön, kuten vähentämällä hallinnollista kuormaa opettajille ja rehtoreille jää enemmän aikaa suunnitella opetusta, antaa henkilökohtaista palautetta ja tukea oppilaita.
- Parantaa tiedonkulkua ja viestintää, kuten luoda älykkäitä järjestelmiä, jotka helpottavat kommunikaatiota kodin ja koulun välillä sekä sisäistä tiedonkulkua.
"Koulumaailmassa on valtava potentiaali tehostaa hallintoa tekoälyn avulla. Kun otamme käyttöön älykkäitä ratkaisuja, voimme varmistaa, että arvokkaat resurssit kohdennetaan suoraan opetukseen ja oppimiseen. Meidän tehtävämme on tukea opettajia, ei kuormittaa heitä turhalla byrokratialla”, kuvaa Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling.
Koulutussektorin päättäjien on nyt aika tarkastella ennakkoluulottomasti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Panostamalla moderniin hallintoon voimme varmistaa, että Suomen kouluissa on enemmän aikaa ja resursseja siihen kaikkein tärkeimpään eli laadukkaaseen opetukseen ja jokaisen oppilaan tukemiseen.
”Kehotamme koulutuksen järjestäjiä ja päättäjiä laatimaan strategian tekoälyn käyttöönotolle kouluhallinnossa. Yhteistyöllä ja rohkeilla päätöksillä voimme varmistaa, että Suomen kouluissa on tulevaisuudessa entistä enemmän aikaa oppimiseen ja entistä vähemmän hallinnointiin”, Welling sanoo.
Erkki-Jussi WellingPuh:+358 45 236 1660erkki-jussi.welling@wellbit.fi
Tietoa Wellbitistä
Taistelemme tehokkaamman työn puolesta
Wellbitin perustamisen jälkeen heinäkuussa 2019 palveluihimme on luottanut jo useita satoja organisaatioita. Asiakkaidemme joukossa laaja kirjo toimijoita aina pörssiyhtiöistä kaupunkeihin ja tilitoimistoihin sekä koulutuskuntayhtymistä valmistavan teollisuuden yrityksiin.
