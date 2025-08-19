Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 palokuntasopimusten päivittäminen
Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 3.9.2025 on käsittelyssä muun muassa palokuntasopimusten päivittäminen, vuoden 2026 talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma ja onnettomuuksien ehkäisyn määräaikaisen projektipäällikön viran perustaminen.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen sopimuspalokuntien palokuntasopimukset on laadittu vuonna 2011. Sopimuspalokuntien saamat korvaukset eivät ole olleet yhdenmittaisia, vaan korvaukset ovat voineet olla samankaltaisilla palokunnilla jopa puolet pienempiä riippuen siitä minkä kunnan alueella ne toimivat.
Pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle, ei ole enää perustetta maksaa kuntakohtaisia sopimuskorvauksia, jotka eivät ole tasapuolisia koko pelastuslaitoksen alueella. Tavoitteena on, että uudet sopimukset tulisivat voimaan 1.1.2026 alkaen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien sopimuskorvaukset olisivat esityksen myötä ensi vuonna noin 675 000 euroa.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeesta tulevat muutosvaatimukset. Hyvinvointialueiden tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä, mm. riittävien henkilöresurssien varmistamiseksi, ei ole toteutettu vuosina 2024–2025, eikä niitä tässä vaiheessa ole liitetty osaksi pelastustoimen talousarvioesitystä. Asiaa tarkastellaan vielä syksyllä jatkovalmistelun yhteydessä.
Pelastuslaitoksen talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista, joista tässä yhteydessä tarkastellaan vain pelastustoimen osuutta.
Vuosina 2024 ja 2025 toteutetut säästötoimenpiteet heijastuvat pelastuslaitokselle tässä vaiheessa annettuun talousraamiin siten, että vuoden 2026 talousarvion pohjaluvut ovat pienempiä kuin vuoden 2025 talousarvion luvut. Lautakunnalle esitetään, että se lähettää talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Pelastuslaitokselle esitetään perustettavaksi onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikainen virka ajalle 1.10.2025–31.10.2026. Virka liittyy kansallisen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän käyttöönottoon.
Jussi RahikainenApulaispelastusjohtajaKeski-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:09 41 9140jussi.rahikainen@vakehyva.fi
Jyrki LandstedtPelastusjohtajaKeski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
