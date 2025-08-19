Pelastuslautakunnassa 3.9.2025 palokuntasopimusten päivittäminen

Yhteistyöllä pitkäaikaisasunnottomuutta vastaan: Vantaan ja VAKEn uusi hanke 16.6.2025 14:19:30 EEST | Tiedote

Asunto kaikille -hanke on käynnistynyt. Se on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) ja Vantaan kaupungin yhteistyöhanke, joka on osa valtakunnallista ohjelmaa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja pitkäaikaisasunnottomien auttamiseksi ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi, yhdessä olemassa olevien toimijoiden kanssa. Hanke pyrkii yhdessä kumppaneidensa kanssa edistämään erilaiset tarpeet huomioivia asumisen tukitoimia ja ratkaisuja.