Itämeripäivänä Helsingissä merentutkimusta ja monimuotoista meriluontoa esitellään Arandalla ja Kansalaistorilla

Arandalla asiaa käytännön merentutkimuksesta

Pakkahuoneen laiturilla Suomen ympäristökeskuksen (Syke) hallinnoima merentutkimusalus Aranda toivottaa vierailijat tervetulleiksi tutustumaan Itämeren tutkimustoimintaan ja itse hyvin varustettuun alukseen. Aranda soveltuu monitieteellisiin tutkimuksiin Itämerellä ja valtamerillä; se on kyntänyt sekä Pohjois-Atlannin että Antarktiksen meriä. Syken asiantuntijoiden lisäksi useat muut organisaatiot ovat paikalla kertomassa merentutkimuksen menetelmistä ja vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin: Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin kaupungin Harakan luontokeskus. Voit myös kuulla, kuinka pinnan alla meluaa ja saada tietoa Itämeren hyvin säilyneistä hylyistä.

Vanhan kauppahallin kupeeseen rantautuvat myös sukellustukialus DSV Stella ja Meripelastusseuran pelastusristeilijä Jenny Wihuri. Helsingin Sataman teltalla laiturialueella jaetaan tietoa sataman ympäristöystävällisistä käytännöistä.

Aranda on monikäyttöinen merentutkimusalus, jolla seurataan meriympäristön tilaa, ja tutkitaan ilmastonmuutoksen ja monien ympäristöpaineiden vaikutuksia meren ekosysteemeihin. © Ilkka Lastumäki / Syke

Kansalaistorilla esillä Itämeren monimuotoisia aarteita

Kansalaistorilla Syke on mukana Meren aarteet ja Meriluonnon ennallistaminen -teltoilla. Niissä Itämeren monimuotoisuus herää eloon akvaarion lajikirjona, valokuvin ja harmaahylkeen höpöttelynä. Viiden metrin pituinen sedimenttinäyte tarjoaa konkreettisen kurkistuksen Itämeren historiaan. Lisäksi on tarjolla tietoa siitä, miten meren ennallistaminen tukee osaltaan meren hyvinvointia. Vierailija voi myös vaikkapa lähettää kirjeen Itämerelle.

Kansalaistorin telttakylässä on esillä muun muassa upeita valokuvanäkymiä Itämeren pinnan alle. © Mats Westerbom / Metsähallitus Vedenalainen maailma

Ohjeistusta Itämeripäivän vierailijalle

Liikkuminen merentutkimusalus Arandalla ei ole esteetöntä. Lapset ovat tervetulleita alukselle vain valvovan aikuisen seurassa. Liikkuminen aluksella sylilapsen kanssa ei ole suositeltavaa. Turvallisuussyistä Arandalle ei voida vastaanottaa päiväkoti- tai muita lapsiryhmiä. Vierailijan kannattaa varautua odotukseen ennen alukseen pääsyä, sillä sisälle mahtuu kerrallaan rajallinen määrä ihmisiä.

Kansalaistorin tapahtuma on esteetön. Telttakylän aktiviteetit soveltuvat kaikenikäisille vierailijoille.

Suomen ympäristökeskus mukana Itämeripäivässä 28. elokuuta:

Arandan avoimet ovet

Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Harakan luontokeskus, FINMARI

Pakkahuoneenlaituri, Eteläranta 7, 00130 Helsinki

28.8. klo 12–19 (Vieraiden on poistuttava alukselta viimeistään klo 19.30)

Tutkimusalus ei ole esteetön. Tapahtuma on ilmainen.

Kansalaistori

Alvar Aallon kuja, 00100 Helsinki

28.8. klo 12–19

Tapahtuma on esteetön ja soveltuu kaikenikäisille vierailijoille. Tapahtuma on ilmainen.

Teltat numero 7 ja 8:

Meren aarteet

Velmu, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma



Meriluonnon ennallistaminen

Biodiversea LIFE IP

Lisätietoja

Aranda:

Panu Hänninen, +358 29 525 1203, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus

Kansalaistori:

Oona Piiroinen, +358 50 434 4879, oona.piiroinen@jnfoundation.fi, John Nurmisen Säätiö



Teltat 7 ja 8: Wilma Viljanmaa, +358 29 525 1743, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2025 Itämeripäivää vietetään 28.8.

www.itämeripäivä.fi