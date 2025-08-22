Itämeripäivänä Helsingissä merentutkimusta ja monimuotoista meriluontoa esitellään Arandalla ja Kansalaistorilla
Itämeripäivänä 28. elokuuta osana Helsingin Itämerifest-tapahtumaa merentutkimusalus Aranda avaa ovensa yleisölle Pakkahuoneenlaiturissa Vanhan kauppahallin kupeessa. Kansalaistorilla voi tutustua muun muassa Itämeren vesiluonnon monimuotoisuuteen.
Arandalla asiaa käytännön merentutkimuksesta
Pakkahuoneen laiturilla Suomen ympäristökeskuksen (Syke) hallinnoima merentutkimusalus Aranda toivottaa vierailijat tervetulleiksi tutustumaan Itämeren tutkimustoimintaan ja itse hyvin varustettuun alukseen. Aranda soveltuu monitieteellisiin tutkimuksiin Itämerellä ja valtamerillä; se on kyntänyt sekä Pohjois-Atlannin että Antarktiksen meriä. Syken asiantuntijoiden lisäksi useat muut organisaatiot ovat paikalla kertomassa merentutkimuksen menetelmistä ja vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin: Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin kaupungin Harakan luontokeskus. Voit myös kuulla, kuinka pinnan alla meluaa ja saada tietoa Itämeren hyvin säilyneistä hylyistä.
Vanhan kauppahallin kupeeseen rantautuvat myös sukellustukialus DSV Stella ja Meripelastusseuran pelastusristeilijä Jenny Wihuri. Helsingin Sataman teltalla laiturialueella jaetaan tietoa sataman ympäristöystävällisistä käytännöistä.
Kansalaistorilla esillä Itämeren monimuotoisia aarteita
Kansalaistorilla Syke on mukana Meren aarteet ja Meriluonnon ennallistaminen -teltoilla. Niissä Itämeren monimuotoisuus herää eloon akvaarion lajikirjona, valokuvin ja harmaahylkeen höpöttelynä. Viiden metrin pituinen sedimenttinäyte tarjoaa konkreettisen kurkistuksen Itämeren historiaan. Lisäksi on tarjolla tietoa siitä, miten meren ennallistaminen tukee osaltaan meren hyvinvointia. Vierailija voi myös vaikkapa lähettää kirjeen Itämerelle.
Ohjeistusta Itämeripäivän vierailijalle
Liikkuminen merentutkimusalus Arandalla ei ole esteetöntä. Lapset ovat tervetulleita alukselle vain valvovan aikuisen seurassa. Liikkuminen aluksella sylilapsen kanssa ei ole suositeltavaa. Turvallisuussyistä Arandalle ei voida vastaanottaa päiväkoti- tai muita lapsiryhmiä. Vierailijan kannattaa varautua odotukseen ennen alukseen pääsyä, sillä sisälle mahtuu kerrallaan rajallinen määrä ihmisiä.
Kansalaistorin tapahtuma on esteetön. Telttakylän aktiviteetit soveltuvat kaikenikäisille vierailijoille.
Suomen ympäristökeskus mukana Itämeripäivässä 28. elokuuta:
Arandan avoimet ovet
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Harakan luontokeskus, FINMARI
Pakkahuoneenlaituri, Eteläranta 7, 00130 Helsinki
28.8. klo 12–19 (Vieraiden on poistuttava alukselta viimeistään klo 19.30)
Tutkimusalus ei ole esteetön. Tapahtuma on ilmainen.
Kansalaistori
Alvar Aallon kuja, 00100 Helsinki
28.8. klo 12–19
Tapahtuma on esteetön ja soveltuu kaikenikäisille vierailijoille. Tapahtuma on ilmainen.
Teltat numero 7 ja 8:
Meren aarteet
Velmu, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma
Meriluonnon ennallistaminen
Biodiversea LIFE IP
Lisätietoja
Aranda:
Panu Hänninen, +358 29 525 1203, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus
Kansalaistori:
Oona Piiroinen, +358 50 434 4879, oona.piiroinen@jnfoundation.fi, John Nurmisen Säätiö
Teltat 7 ja 8: Wilma Viljanmaa, +358 29 525 1743, etunimi.sukunimi(at)syke.fi, Suomen ympäristökeskus
John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2025 Itämeripäivää vietetään 28.8.
På Östersjödagen i Helsingfors presenteras havsfoskning och havsnaturens mångfald ombord R/V Aranda och på Medborgartorget22.8.2025 12:11:49 EEST | Pressmeddelande
På Östersjödagen den 28 augusti, som en del av Helsingfors Östersjöfest, öppnar forskningsfartyget Aranda sina dörrar för allmänheten vid Packhushuskajen, nära Gamla saluhallen. Besökare kan bekanta sig bland annat med forskning om Östersjöns mångfaldiga undervattensnatur på Medborgartorget framför centrumbiblioteket Ode.
On Baltic Sea Day, marine research and diverse marine nature are showcased onboard R/V Aranda and at Kansalaistori square22.8.2025 12:10:58 EEST | Press release
On Baltic Sea Day, August 28, as part of Helsinki Baltic Sea Festival, the marine research vessel Aranda opens its doors to the public at Pakkahuone Quay, near the Old Market Hall. Visitors can also explore Baltic Sea underwater biodiversity research at Kansalaistori Square, in front of Oodi Helsinki Central Library.
