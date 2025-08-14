Suomen startup-yhteisön jäsenkyselyn mukaan velkarahoituksen suosio on kasvussa startupeissa
Tuoreimman Startup Barometrin mukaan startupit suhtautuvat velkarhoitukseen aiempaa myönteisemmin. Julkisessa keskustelussa startupien rahoitusuutisointi painottuu usein pääomasijoituksiin, kun taas velkarahoituskierrokset jäävät vähemmälle huomiolle.
Suomen startup-yhteisön jäsenkyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5 velkarahoituksen merkitystä tällä hetkellä, vuotta aiemmin ja vuotta eteenpäin. Kyselyn mukaan velkarahoituksen merkityksen arvioidaan kasvavan: vuonna 2024 keskiarvo oli 2,9/5, ja vuodelle 2026 ennustetaan jo 3,4/5.
Kuvion selite: Startup-yritysten arvio lainarahoituksen merkityksestä asteikolla 1-5.
“On kiinnostava huomata, että startup-yritykset näkevät velkarahoituksen relevanttina rahoitusmekanisminä Suomessa. Nordean tilastoissa olemme havainneet selvän piikin aiempiin vuosiin nähden startupien velkarahoituksessa. Alkuvaiheen startupien velkarahoitus on viimeiset kolme vuotta ollut vakaata sekä kappalemääräisesti, että euroissa mitattuna. Alkuvuoden voimakkaan nousun selittää pääosin myöhemmän vaiheen yritysten velkakysynnän kasvu”, kommentoi Nordean kasvurahoitusyksikön johtaja Vesa Riihimäki.
Nordean asiakasdatan perusteella startup-yritysten velkarahoitus on kasvanut 154% prosenttia vuoden 2025 alkupuoliskon aikana verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskoon. Suomen startup-yhteisön toimitusjohtajan Riikka Pakarisen mielestä velkarahoituksen kysynnän kasvua voi selittää se, että monista startup-yrityksistä on kasvanut suurempia, jolloin velkarahoituksesta tulee halutumpaa ja sitä on mahdollista hakea hyvillä ehdoilla. Toinen selitys viimeaikaiselle velkarahoituksen kasvulle voi olla korkotason lasku.
Riihimäen mukaan vuoden 2025 alkupuoliskolla nähtiin selvä piikki Nordean myöntämissä startup-lainoissa. Kysyntä on selvästi kasvussa, joka voi puolestaan näkyä startup-yritysten nopeampana kasvuna lähitulevaisuudessa.
Vuodesta 2025 tulossa ennätysvuosi startup-yritysten lainarahoituksen osalta.
Nordean asiakasdatan mukaan startupeille myönnettiin Suomessa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla lainarahoitusta 130 miljoonaa euroa. Jos loppuvuosi kehittyy varovaisen arvion mukaisesti vuosien 2017–2024 keskimääräiseen tahtiin, myönnettäisiin lainoja vielä noin 60 miljoonaa euroa. Näin Nordean myöntämien lainojen kokonaissumma nousisi vuonna 2025 190 miljoonaan euroon, joka tarkoittaisi ennätysvuotta lainarahoituksen osalta. Jos kehitys jatkuisi samaan tahtiin vuoden 2025 alkupuoliskon kanssa, nousisi lainarahoituksen määrä yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2024 verrattuna. Nordean osuus startupien lainarahoituksesta on aiemmin ollut noin 80 prosenttia, jolloin Nordean asiakasdata tarjoaa hyvän kuvan Suomen startup-lainamarkkinoiden kehityksestä.
Kuvion selite: Nordean myöntämät startup-lainat vuosina 2017-2025. Vuoden 2025 tilastot on kerätty ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja ennuste koko vuodelle on tehty aiempien vuosien kasvuvauhdin pohjalta.
Riikka Pakarinen
Toimitusjohtaja
Suomen startup-yhteisö ry
Vesa Riihimäki
Johtaja
Nordea Startup & Growth
Youssef Zad
Pääekonomisti
Suomen startup-yhteisö ry
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Youssef ZadPääekonomisti / Chief EconomistSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405933316youssef@startupyhteiso.com
