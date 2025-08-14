Suomen startup-yhteisön jäsenkyselyn mukaan velkarahoituksen suosio on kasvussa startupeissa

Suomalainen oppimisteknologia jatkaa vahvaa kasvuaan haasteista huolimatta 9.6.2025 10:21:09 EEST | Tiedote

Suomen startup-yhteisö on julkaissut yhdessä Edtech Finlandin, Education Finlandin, Helsinki Education Hubin ja HundrEDin kanssa raportin Suomen oppimisteknologiasektorista. Finnish Edtech Report 2025 pyrkii antamaan kokonaiskuvan oppimisteknologia-ekosysteemissä toimivista yrityksistä. Sektorin yhteenlaskettu liikevaihto nousi noin 290 miljoonaan euroon vuonna 2023, ja yritykset työllistivät yli 2 080 henkilöä. Kyseessä on ensimmäinen yhteinen julkaisu sen jälkeen, kun Edtech Finland liittyi osaksi Suomen startup-yhteisöä. Tavoitteena on syventää yhteistyötä ja lisätä oppimisteknologia-alan näkyvyyttä Suomessa. Raportti luo pohjan sektorin kehityksen ja taloudellisen merkityksen systemaattiselle seurannalle tulevina vuosina. "Suomen oppimisteknologialan ekosysteemi on lähes nelinkertaistanut liikevaihtonsa vuosien 2010-2023 välillä ja ekosysteemissä toimii nyt jo yli 270 yritystä. Vaikka vuonna 2023 nähtiin pieni notkahdus työllisyydessä, pidemmän aikavälin kasvutrendi on vahva," kert