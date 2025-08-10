Koirien kiinnipitoaika päättyy keskiviikkona 20.8. – huomioi nämä asiat

Kiinnipitoajan päättyminen liittyy metsästykseen

Koirien kiinnipitoajasta säädetään metsästyslaissa, ja oikeus pitää koiraa vapaana liittyy pääasiassa metsästämiseen. Metsästysoikeuden haltija – eli maanomistaja tai usein paikallinen metsästysseura – päättää lain mukaan koirien vapaana pitämisestä. Kaikilla metsälenkeille suuntaavilla koirilla ei siis ole oikeutta vapaana juoksemiseen.

Nyt päättyvä koirien kiinnipitoaika takaa luonnoneläimille lisääntymisrauhan. Kiinnipitoaika alkaa aina keväisin maaliskuun alussa ja jatkuu syksyyn elokuun 19. päivään saakka. Kun kiinnipitoaika päättyy 20. elokuuta, alkaa samalla puolenpäivän aikaan sorsien metsästysaika.

Taajamissa on paljon mahdollisuuksia ulkoiluun

Taajama-alueilla koira on pidettävä lähtökohtaisesti kytkettynä, mutta myös taajamista löytyy hyviä ulkoilumahdollisuuksia koirille. Koiria saa pitää vapaana koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Nykyään tarjolla on myös enenevässä määrin aidattuja koirametsiä, joihin voi varata oman vuoron.

Kun koira ulkoilee kytkettynä, sen kanssa käveleminen, juokseminen ja hiihtäminen yleisellä kuntoradalla tai koiraladulla on luvallista, ellei sitä ole erikseen kielletty kieltomerkillä. Luonnonsuojelualueilla koira on pidettävä aina kytkettynä.

Yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikoiksi varatuille alueille, toriaikana toreille tai yleiseen käyttöön kunnostetuille laduille tai urheilukentille koiraa ei saa viedä, ellei sitä ole erikseen sallittu. Voit lukea koiran kiinnipitomääräyksistä lisää täältä .

Jos haaveilet pidemmistä retkistä, niin Metsähallituksen sivuilta löytyy vinkkejä koiran kanssa retkeilemiseen .

Luoksetulo varmaksi ja koiran omistajatiedot kuntoon

Liikutpa koirasi kanssa taajamassa tai metsällä, on luoksetulo tärkeä taito koiralle jo sen turvallisuudenkin vuoksi. Luoksetuloa tuleekin harjoitella koiran kanssa aivan pennusta lähtien. Hyviä vinkkejä luoksetulon harjoitteluun löydät hankikoira.fi-sivustolta .