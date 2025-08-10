Koirien kiinnipitoaika päättyy keskiviikkona 20.8. – huomioi nämä asiat
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa keskiviikkona 20. elokuuta, ja samalla metsästyskoirien harjoittaminen pääsee alkamaan toden teolla. Taajama-alueilla kiinnipitoajan päättyminen ei vaikuta, sillä taajamissa koirien kytkettynä pitämistä koskevat ympäri vuoden samat säännöt.
Kiinnipitoajan päättyminen liittyy metsästykseen
Koirien kiinnipitoajasta säädetään metsästyslaissa, ja oikeus pitää koiraa vapaana liittyy pääasiassa metsästämiseen. Metsästysoikeuden haltija – eli maanomistaja tai usein paikallinen metsästysseura – päättää lain mukaan koirien vapaana pitämisestä. Kaikilla metsälenkeille suuntaavilla koirilla ei siis ole oikeutta vapaana juoksemiseen.
Nyt päättyvä koirien kiinnipitoaika takaa luonnoneläimille lisääntymisrauhan. Kiinnipitoaika alkaa aina keväisin maaliskuun alussa ja jatkuu syksyyn elokuun 19. päivään saakka. Kun kiinnipitoaika päättyy 20. elokuuta, alkaa samalla puolenpäivän aikaan sorsien metsästysaika.
Taajamissa on paljon mahdollisuuksia ulkoiluun
Taajama-alueilla koira on pidettävä lähtökohtaisesti kytkettynä, mutta myös taajamista löytyy hyviä ulkoilumahdollisuuksia koirille. Koiria saa pitää vapaana koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Nykyään tarjolla on myös enenevässä määrin aidattuja koirametsiä, joihin voi varata oman vuoron.
Kun koira ulkoilee kytkettynä, sen kanssa käveleminen, juokseminen ja hiihtäminen yleisellä kuntoradalla tai koiraladulla on luvallista, ellei sitä ole erikseen kielletty kieltomerkillä. Luonnonsuojelualueilla koira on pidettävä aina kytkettynä.
Yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikoiksi varatuille alueille, toriaikana toreille tai yleiseen käyttöön kunnostetuille laduille tai urheilukentille koiraa ei saa viedä, ellei sitä ole erikseen sallittu. Voit lukea koiran kiinnipitomääräyksistä lisää täältä.
Jos haaveilet pidemmistä retkistä, niin Metsähallituksen sivuilta löytyy vinkkejä koiran kanssa retkeilemiseen.
Luoksetulo varmaksi ja koiran omistajatiedot kuntoon
Liikutpa koirasi kanssa taajamassa tai metsällä, on luoksetulo tärkeä taito koiralle jo sen turvallisuudenkin vuoksi. Luoksetuloa tuleekin harjoitella koiran kanssa aivan pennusta lähtien. Hyviä vinkkejä luoksetulon harjoitteluun löydät hankikoira.fi-sivustolta.
Joskus kuitenkin voi käydä niin, että koira karkaa. Silloin koiralle tehty tunnistusmerkintä ja ajan tasalla pidetyt omistajatiedot nousevat arvoonsa. Kunnallisilla löytöeläinsuojilla ja viranomaisilla on oikeus saada omistajan tiedot Kennelliitosta koiran tunnistusmerkinnän perusteella. Löytöeläinsuojat voivat hakea omilla tunnuksillaan tietoja Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta vuorokaudenajasta riippumatta. On siis erittäin tärkeää tehdä omistajailmoitus Kennelliittoon heti pennun kotiuduttua.
