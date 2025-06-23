Veneilyn viikkokatsaus 34/2025
Mercedes Benz -miehistölle ORC:in MM-hopeaa
Jani Lehti kipparoi tiiminsä upeasti hopealle ORC:n MM-kilpailuissa Tallinnassa. A-luokan MM-hopea on merkittävä saavutus kovatasoisessa kansainvälisessä seurassa.
Onnittelut koko Mercedes Benz -miehistölle hienosta purjehduksesta ja palkitusta työstä!
Kurkkaa kaikkien luokkien ORC-MM kokonaistulokset tästä.
Kaarle Tapper seitsemäs EM-regatassa
ILCA-luokkien Euroopanmestaruudesta kilpailtiin viime viikolla Ruotsin Marstrandissa. ILCA 6- ja ILCA 7 -luokissa kilpailtiin kussakin kolme finaalilähtöä. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Kaarle Tapper, joka sijoittui ILCA 7:n EM-regatassa seitsemänneksi ja avoimessa kilpailussa 10:nneksi.
– Mulla oli suhteellisen tasainen viikko vaihtelevissa keleissä. Meillä oli muutama kevyen tuulen päivä, pari lähtöä kovemmassa tuulessa ja tänään oli keskituulta. Oli kiva lopettaa kisa onnistuneeseen lähtöön, Kaarle Tapper viittasi viimeisen lähdön viidenteen sijaansa.
– Näillä näkymin keskityn loppuvuoden treenaamiseen ja asetan tähtäimen ensi vuoden kisoihin.
Suomalaisista ILCA 7 -purjehtijoista peräti kolme sijoittui 20 parhaan joukkoon. Valtteri Uusitalo oli 15:s ja Nooa Laukkanen 18:s. Monika Mikkola sijoittui ILCA 6 -luokassa 22:nneksi.
– EM-kisa oli haasteellinen kaikin puolin, mutta käteen jäi suuri määrä oppeja, joita pystyn nyt lähtemään työstämään, Valtteri Uusitalo kommentoi.
Uusitalo on vuoden 2024 Euroopan mestari, ja Kaarle Tapper juhli puolestaan vuonna 2022 EM-pronssia.
Katso muut suomalaistulokset täältä.
Purjehdusliiga 10 vuotta: Åländska Segelsällskapet voitti toisen semifinaalin
Suomen Purjehdusliigan toinen semifinaali kilpailtiin ensimmäisen tapaan Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin järjestämänä. Viidentoista seurajoukkuuen joukosta loppukilpailuun eteni kuusi parasta tiimiä.
Finaalipaikan varmistaneet:
- Åländska Segelsällskapet, ÅSS 2: Markus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund, Jasper Karlsson
- Nyländska Jaktklubben, NJK: Akseli Keskinen, Katariina Roihu, Martin Gahmberg, Jari Bremer
- Esbo Segelförening, ESF 2: Assi Lindell, Ines Karlemo, Benjamin Blom, Leonie Hilden
- Brändö Seglare, BS: Ellen Sahlström, Anni Sahlström, Lotta Virtanen, Helmi Pettay, perjantaina Stella Seliö, lauantai-sunnuntai Sissel von Schoutz
- Nyländska Jaktklubben, NJK Women: Daniela Rönnberg, Lisa Gerkman, Lilli Tanhuanpää, Janina Hallberg, Livia Väresmaa
- Espoon Merenkävijät, EMK: Juho Kotiranta, Robert Liias, Teemu Kekkonen, Santeri Tuori
Finaali
- 5.-7. syyskuuta 2025
- ÅSS, Maarianhamina
Viaporin Tuoppi
Pohjoismaiden suurin puisten purjeveneiden kilpailu purjehdittiin Suomenlinnan ymäristössä lauantaina 16. elokuuta. Kaiken mallisten, -kokoisten, -ikäisten ja -tyyppisten suomalaisten puupurjehtijoiden lisäksi Tuopin hyvästä tunnelmasta nautti veneitä eri puolilta Itämerta.
Kurkkaa luokkien tulokset tästä.
Imatralla ratkottiin GT-luokkien suomenmestaruudet
Imatralla ajettiin viikonloppuna GT10-, GT15- ja GT30-luokkien suomenmestaruuksista. GT30-luokan mestaruuteen ajoi Lenni Strandberg, GT15-luokan mestaruuden vei Toni Kade ja GT10-luokan ykköseksi nousi Valter Laine.
Vuoksi Race 2025 -tulokset:
GT30: 1. Lenni Strandberg, 2. Leevi Paasonen, 3. Jenni Rantala
GT15: 1. Toni Kade, 2. Adele Servin, 3. Joni Inkinen
GT10: 1. Valter Laine, 2. Rianna Roms, 3. Aarni Pöntinen
Kurkkaa tulokset tästä.
Kuva: RaceWKND
Tällä viikolla:
Finnjollien suomenmestaruudesta kilpaillaan viikonloppuna Porissa
E-jollien ja Finn-jollien SM-kilpailut järjestetään Porin Kallossa 22.-24. elokuuta. Järjestäjänä toimii Segelföreningen i Björneborg (BSF). Edellisen kerran luokat purjehtivat samoilla vesillä syyskuussa 2023, jolloin tarjolla oli myös kuuluisia Kallon aaltoja.
Kuva: Per Heegaard Fotografi
Champagne Regatta purjehditaan viikonloppuna Helsingissä
HSS:n Champagne Regatta kerää tänä vuonna ennätykselliset 115 venettä – mukana kaikkea H-veneistä aina 65-jalkaisiin meriristeilijöihin. Näky merellä tulee olemaan hieno! Kilpailusivut ja lisätiedot löydät täältä.
Muuta:
Haastamme sinut mukaan Vastuullisesti vesillä -hankkeeseen!
Haastamme sinut/seurasi/yhdistyksesi viiteen tärkeään tekoon veneilyturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.
Pääset helposti mukaan näin:
- Jaa valmiita somepäivityksiämme omissa kanavissasi tai lataa materiaalipankista alkuperäiset kuvat käyttöösi. Luo postaus, haasta lisää vesilläliikkujia mukaan ja muista lisätä #vastuullisestivesilla.
- Voit myös järjestää oman tapahtuman Vastuullisesti vesillä -hankkeen ympärille esimerkiksi ohjaamalla paukkuliivien huoltoa, keräämällä roskia luonnosta tai järjestämällä veneilyturvallisuutta lisääviä koulutuksia.
- Voit ladata Vastuullisesti vesillä -hankkeen tulostettavat julisteet kätevästi täältä.
Kiitos, että olet mukana edistämässä ympäristövastuullisempaa ja turvallisempaa vesillä liikkumista!
Äänestä Vuoden vierasvenesatamaa 2026
Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate-sovelluksessa. Vierasvenesatamia voi arvioida milloin vain, vaikka heti vierailun yhteydessä! Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2025 annetut arviot ja palautteet. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti sekä 10 kahden hengen lippupakettia Vene 26 Båt -messuille.
Sovelluksen lataaminen ja satamien arviointi on ilmaista ja löytyy sovelluskaupasta Android- ja iOS-laitteille.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Hanna GrannSeuraviestintähanna.grann@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
