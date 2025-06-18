washUP tuo siivousalalle ratkaisun ikuiseen ongelmaan: tasainen 5 tähden laatu jokaisella siivouskerralla
Siivouspalvelualan suurin haaste on ollut vaihteleva työn jälki. WashUP on kehittänyt toimintamallin, joka takaa 5 tähden siivouskokemuksen jokaiselle asiakkaalle – riippumatta siitä kuka työn tekee.
Moni asiakas epäröi siivouspalvelun tilaamista, koska aiemmissa kokemuksissa työn jälki on vaihdellut. WashUP haluaa poistaa tämän ongelman lopullisesti. Yritys on rakentanut rekrytointi- ja koulutusprosessin, joka varmistaa, että jokainen siivooja yltää samaan huippulaatuun.
WashUPin prosessi alkaa jo rekrytoinnista: uudet työntekijät valitaan tarkoin haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella. Мukaan pääsevät vain ne, joilla on aito halu tehdä työnsä hyvin. 2–4 viikon koulutusohjelmassa keskitytään siihen, että työntekijät oppivat paitsi oikeat tekniikat myös laadun varmistamisen taidon. Koulutuksen aikana ei vain näytetä, mitä pitää siivota – vaan opetetaan, miten työ tehdään oikein ja miten varmistaa oma työnjälki. Näin laatu säilyy tasaisena päivästä toiseen eikä heikkene ajan myötä.
”Hyvän siivoustuloksen saavuttaminen ei ole sattumaa. Se vaatii tarkkuutta yksityiskohdissa ja keskittymiskyvyn ylläpitämistä koko työvuoron ajan”, kouluttajat toteavat.
Tämä näkyy myös asiakaspalautteissa: lähes kaikki Google-arvostelut ovat saaneet täydet viisi tähteä.
”Meille siivoaminen ei ole pelkkää puhtautta, vaan myös luottamusta, hyvää asiakaskokemusta ja ylpeyttä omasta työnjäljestä”, yrityksestä kerrotaan.
Yhteyshenkilöt
Saija OittinenPalvelupäällikkömarkkinointi@washup.fiwashup.fi
