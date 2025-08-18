SDP

SDP:n kansanedustaja ja 1. varapuheenjohtaja Razmyar: Orpon luvut harhaanjohtavia – koulutusbudjetti ei ole kasvanut

18.8.2025 15:57:05 EEST | SDP | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar arvostelee hallituksen koulutus-, tutkimus- ja sivistysleikkauksia jyrkästi.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

– Koulutus ei ole ollut eikä ole hallituksen suojeluksessa, vaan päinvastoin. Hallituksen jo tekemät ja esittämät uudet koulutusleikkaukset ovat nurinkurista politiikkaa, joka uhkaa Suomen tulevaisuutta juuri silloin, kun tarvitsemme kipeästi kasvua ja koulutustason nostamista, Razmyar sanoo.

– Koulutusleikkaukset rapauttavat sivistyspohjaa, jolle tulevaisuuden kestävä talouskasvu rakentuu. Jos haluamme vahvistaa taloutta, meidän on investoitava osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen – ei leikattava niistä, Razmyar muistuttaa.

-Pääministeri Orpo on todennut, että Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetti on tänä vuonna miljardi euroa suurempi kuin vuonna 2022. Tämä väite on harhaanjohtava. Vuonna 2022 budjetti oli noin 7,5 miljardia, tänä vuonna 8,5 miljardia. Samalla aikavälillä kumulatiivinen inflaatio on ollut noin 15 % eli reaalisesti budjetin pitäminen ennallaan olisi edellyttänyt sen nostamista 8,6 miljardiin euroon. Näin kustannustason nousu esitetään panostuksina koulutukseen, Razmyar huomauttaa.

– Totuus on, ettei budjetti ole tosiasiassa noussut lainkaan. Sen sijaan hallitus on tuonut tärkeitä lakiuudistuksia, joihin varatut resurssit se on itse leikannut uudistusten voimaan tullessa. Budjettiriihen lopputulos näyttää, mitä kaikkea on vielä edessä, Razmyar päättää.

Avainsanat

koulutusleikkauksetbudjettikoulutus

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Kuvat

